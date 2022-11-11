防疫險理賠拖累 裕隆集團Q3繼續認列產險損失
裕隆汽車（2201）2022年前三季合併營收560.49億元，年減3%；營業利益 78.44億元，年增44 %，歸屬於業主之稅後虧損19.39億元，年減157 %，每股虧損1.98元。
中華汽車（2204）2022年前三季合併營收218.55億元，年減11.6 %；營業利益17.19億元，年減8.9%；稅後虧損44.85億元，每股虧損8.51元。
裕隆集團表示，轉投資新安東京海上的虧損，主要在第二季認列，第三季認列的金額較少，是反映疫情較原先預估更嚴重的部分，相對第二季金額已經少了很多。
因受轉投資公司新安東京海上產險防疫保單理賠影響，裕隆汽車與中華汽車的第三季財報呈現業外虧損，影響獲利狀況；惟此防疫險事件乃一次性影響，兩家公司本業發展持續穩定獲利成長，預期明年損益將回歸原正常水準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言