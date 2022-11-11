快訊

疑被毆打致死…嘉縣老婦陳屍住處、頭卡樓梯間欄杆 子涉嫌遭逮

前助理爆請病事假「要把薪水繳回去」 高虹安親上火線說話了

規模7.3強震襲太平洋島國東加 觸發海嘯警報

防疫險理賠拖累 裕隆集團Q3繼續認列產險損失

經濟日報／ 記者邱馨儀／即時報導

裕隆汽車（2201）2022年前三季合併營收560.49億元，年減3%；營業利益 78.44億元，年增44 %，歸屬於業主之稅後虧損19.39億元，年減157 %，每股虧損1.98元。

中華汽車（2204）2022年前三季合併營收218.55億元，年減11.6 %；營業利益17.19億元，年減8.9%；稅後虧損44.85億元，每股虧損8.51元。

裕隆集團表示，轉投資新安東京海上的虧損，主要在第二季認列，第三季認列的金額較少，是反映疫情較原先預估更嚴重的部分，相對第二季金額已經少了很多。

因受轉投資公司新安東京海上產險防疫保單理賠影響，裕隆汽車與中華汽車的第三季財報呈現業外虧損，影響獲利狀況；惟此防疫險事件乃一次性影響，兩家公司本業發展持續穩定獲利成長，預期明年損益將回歸原正常水準。

裕隆集團 防疫險

延伸閱讀

優化防疫20條發布 中國股匯市聞訊大漲

中國優化防疫20條：嚴禁隨意封控 重症不得拒診

河南鄭州1大學封校1周 3萬師生缺防疫物資求助

指揮中心釋投票防疫措施 不供確診名單、現場不受理檢舉

相關新聞

運價跌跌不休！SCFI指數連21周下滑 歐洲線、美東線重挫

全球運價跌跌不休，最近一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連續21周下滑，根據今(11)日出爐最新一期SCFI貨櫃運價...

趕雙11熱潮 高雄岡山透天建案祭出買屋送金條

趕雙11熱潮，高雄建商也祭出「送金條」絕招，助力買氣，高雄岡山區一處透天建案，只要在11月11日前預約賞屋，成交就送價值...

雙11電商凌晨全開大紅盤 較去年同期翻倍成長

雙11進入高峰業績爆紅盤！網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物「雙11狂購節」於11/10-11兩日間優惠再...

他辭高階經理人返鄉承父業 養殖風味魚自帶檸檬香

不需擠檸檬汁在魚上便可品嘗清新檸檬香，「風味魚」顛覆普羅大眾對養殖魚有土味、草味的刻板印象。十年前辭去高階經理人返鄉接掌...

公館東南亞秀泰影城賣了！新美齊砸8.8億當新東家 用途為一樁

位於公館商圈的東南亞戲院超過50年歷史，目前由秀泰影城在經營，房東是東南亞育樂公司。上市建商新美齊（2442）公告，擬以不超過8.8億元的金額，向該公司創辦人之繼承人購入99.81%股份。

花敬群：今年84個預售屋建案遭裁處 罰金2836餘萬元

內政部次長花敬群今天表示，為維護不動產市場交易秩序，今年已辦理6次預售屋聯合稽查，共稽查240個建案，總計裁處84個違規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。