防疫險理賠拖累 裕隆集團Q3繼續認列產險損失

位於公館商圈的東南亞戲院超過50年歷史，目前由秀泰影城在經營，房東是東南亞育樂公司。上市建商新美齊（2442）公告，擬以不超過8.8億元的金額，向該公司創辦人之繼承人購入99.81%股份。

2022-11-11 13:53