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富旺進入交屋旺季 彰化鹿港新案明年上半年開案

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

富旺（6219）近期在台中、新竹、雲林、高雄等地推出首購案獲得迴響，看準彰化鹿港未來發展，稍早取得和美鎮、鹿港鎮之間2,671坪土地，將鎖定首購族、剛成家立業族群可負擔總價的產品，預計明年上半年進場銷售。

時序進入第4季交屋旺季，富旺表示，在旗下「站前新時代」成屋銷售與交屋穩健推進下，已開始堆疊公司營收表現，目前銷售率達100%的「站前新時代」，正快馬加鞭陸續完成交屋入帳。

加上今年預售完銷個案「心海城」、「幸福好好」與「雲科莊園」等，總銷合計約25億元。

根據內政部營建署統計，彰化縣1至9月的單月住宅類建築執照申請戶數，從495戶上升到707戶，漲幅超過40%，主要受惠於台商回流設廠效應，創造彰濱工業區就業機會增多，奠定在地購屋與剛性購屋的需求。

尤其是身為濱彰工業區門戶的鹿港，同時也是台灣最大五金產業產地和彰化縣觀光重鎮，交通便捷、人口紅利、區域醫療資源豐富等優勢。

未來又將有鹿港轉運站BOT案，以及第二個百貨商場、五星級飯店的成立，有助於為富旺鹿港新案的價格與需求，帶來良好的發展空間。

展望未來，富旺表示，公司目前手握全台14個成屋建案與預售案量，總銷合計達110億元，營運動能十足。

面對全球通膨、升息、缺工缺料等問題，導致建築工、料不斷上漲，富旺則說，會隨時監控國際原物料漲幅，採取彈性採購政策，以提高每個建案維持良好的淨利率與品牌競爭力。

鹿港 建案

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