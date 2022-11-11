大成鋼增資家居裝修業子公司持股 搶進1,500億元市場
大成鋼（2027） 今（11）日宣布，繼入主大成鋼隆美家居室內裝修設計公司後，經辦理減資再增資作業，目前持股該公司股權達92.29%，將全力衝刺一年逾1,500億元的台灣家居裝修市場。
大成鋼當年是為了旗下的百葉窗品牌「百麗樂」物色合作夥伴，參與隆美的實際經營後發現，決定擴大經營模式，希望提供一條龍的服務，讓消費者不用四處奔波就可以完成成家的「全室裝修」。
因此，入主呈現虧損的隆美公司，今年並進行兩次減資再增資作業，最新資本額為4.1億元，目前大成鋼擁有92.29% 持股。
展望營運，該公司指出，大成鋼隆美的「全室裝修」服務不僅在新屋或老屋換新都可以做，包辦系統傢具、隔間、家電配置、窗簾、百頁窗等室內裝修必要的項目。
而為了達到客戶需求並達到工期要求，大成鋼積極招募室內設計室逾百人，同時也擬培訓6,000名工班人員，讓客戶安心把買下來的房子交給大成鋼隆美來裝潢。
同時，大成鋼也積極與系統傢俱廠商洽談合作模式，同時也將在善用近期投資的東盟及正道機械閒置土地，做為未來大成鋼隆美、系統傢俱及工班培訓基地之用。
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