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運價跌跌不休！SCFI指數連21周下滑 歐洲線、美東線重挫

經濟日報／ 記者邱馨儀／即時報導
全球運價跌跌不休，最近一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連續21周下滑。圖，但長榮海運第3季獲利維持千億元水準，稅後純益高達1,006億元，年增26%，每股稅後純益達37.25元。長榮／提供
全球運價跌跌不休，最近一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連續21周下滑。圖，但長榮海運第3季獲利維持千億元水準，稅後純益高達1,006億元，年增26%，每股稅後純益達37.25元。長榮／提供

全球運價跌跌不休，最近一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連續21周下滑，根據今(11)日出爐最新一期SCFI貨櫃運價指數下跌135.92點至1443.29點，跌幅為8.6%；最令業界擔心，原本支撐很好的歐洲線、美東線跌幅在本周加大，分別來到16.17%及13.64%。

上海航運交易所的貨櫃運價指數(SCFI)7月以來跌幅不斷加大，10月的SCFI指數跌掉17.87%，11月以來跌勢未止，本周最先跌的美西線，運價跌幅縮小，然而其他歐洲及美東線的指數則出現重挫。

歐洲線成為本周運價大跌的重災區，根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,478美元，較前一周下跌285美元，跌幅16.17%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,061美元，較前一周下跌161美元，跌幅7.25%。

遠東到美西之前先跌，本周反而表現相當穩定，每FEU(40呎櫃)達1,632美元，較前一週下跌49美元，跌幅2.91%；遠東到美東本周跌幅加大，每FEU(40呎櫃)達4,223美元，較前一周下跌667美元，跌幅13.64%。

近洋線則開始有進入旺季的感覺，遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)較前一周上漲2美元，遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)較前一周上漲21美元；遠東到東南亞每TEU則較前一周下跌9美元，跌幅2.53%；遠東到韓國每TEU較前一周下跌2美元。至於遠東到南美海運價每TEU(20呎櫃)達2,944美元，較前一周下跌872美元，跌幅22.85%。

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