觀光局重啟「觀宏專案」 衝刺疫後新南向市場來台旅客

為促進疫後新南向市場來台旅客成長，交通部觀光局今(11)日起重新接受印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨及寮國優質觀光團申請「觀宏專案」(按：「東南亞國家優質團體旅客來臺觀光簽證作業規範」)。過去受COVID-19疫情影響暫緩受理申請作業，現獲行政院同意續辦一年至2023年12月31日止，觀光局已於本(11)月8日公告並自今日起實施，吸引優質團體旅客來台旅遊。

「觀宏專案」為東南亞旅行團來台簽證便利措施，經由觀光局駐外辦事處及各國觀光主管機關推薦、觀光局審核通過之指定組團旅行社與台灣接待旅行社的擔保，團進團出方式，提升東南亞旅客來台意願。自2015年11月1日起實施成效良好，新南向18國來台旅客人數自2015年142萬人次，年年成長至2019年約277.2萬人次。

近年全球觀光產業受疫情影響甚鉅，觀光局為重啟觀宏專案即在國境開放前進行前置準備作業，如越南駐外辦事處自今年7月即針對指定旅行社營運狀況進行檢核，並提出相關刪修建議，嗣後於9月全面檢視適用本專案東南亞目標國家之建議名單，加強篩濾潛在風險，汰除歇業或失聯之業者，以利提供優質組團社及地接社名單辦理觀光團來台旅遊規畫。此外，觀光局亦持續與內政部移民署、外交部領事局保持密切聯繫與合作，共同研議精進作業規範審查作業，以確保相關作業流程。

本次重新於觀光局行政資訊網上公告各市場觀宏專案指定旅行社，並同步舉辦線上線下併行業者說明會，向台灣接待旅行社說明申請流程與相關規範，期能加速團客市場復甦，並再次呼籲國內旅行業者協力並落實通報規定，同時亦須遵守相關防疫規定及團體旅遊跨境旅遊注意事項。

觀光局為因應10月13日邊境開放，針對疫後觀光提出新策略，以永續、綠色旅遊為方向，透過「新服務、新產品、新戰略」三箭一同達成觀光永續之目標，並期盼透過觀宏專案重啟，為疫後來台人數成長注入新動能，早日恢復疫前來台旅客之人數。