最大鐵路便當展 國內外39家業者共創鐵道生活樂園

交通部台鐵局主辦第7屆的鐵路便當節，以「移動的樂園-鐵道生活樂園」為主軸，於11月11日至14日，於台北車站大廳舉辦，本年度參與業者家數為歷年之最，包含八家日本鐵道業者，也是首次邀請地方縣市政府(彰化縣、新竹縣、屏東縣、臺南市)共襄盛舉，於鐵路便當節呈現最美味特色便當外，更將帶來各地的獨有的鐵道文化、觀光旅遊及文創商品，將鐵道沿線的旅遊與生活風貌，透過創新及多樣性活動和民眾分享，體驗不一樣的鐵道食旅文化。

交通部王國材部長今（11）日親臨會場共襄盛舉，王國材於致詞時表示，鐵路便當除了美味特色外，更因在旅遊中帶來獨有的飲食，將鐵道旅遊與飲食文化結合，讓鐵道之旅更加豐富。台鐵便當從1949年就開賣，已經73年，吃台鐵便當是許多人美好的回憶。台鐵局正致力於推動公司化，其中台鐵安全改革最為重要，另也積極推動附業發展，開發創新商品及鐵道觀光，推動全方位發展的「軌道經濟」。安全與營運改革 ，讓台鐵公司將更能邁向永續發展。

開幕記者會以本次參展業者便當走秀為開場，同時啟動旋轉八角便當裝置揭開序幕，呼應主題也邀請臺鐵幼兒園的兒童們搭乘遊園小火車，體驗“移動的樂園”所帶來的趣味與幸福感，呈現多元的鐵道餐食文化所帶來的精彩生活。

今年特別於會場分別打造「鳴日餐車」及「兩鐵旅遊列車」主題列車，外觀復刻榮獲日本國際設計大獎「Good Design Award」的鳴日號觀光列車，推出便當節專屬「東海岸下午茶」餐點；以及由莒光號改裝之兩鐵旅遊列車，於車廂內設置腳踏車互動體驗裝置，讓民眾現場享受精緻美食饗宴，同時體驗自行車旅遊魅力。

第7屆的鐵路便當節展區活動相當精采，包含結合線上徵文活動的網紅圓夢真心便當教學，針對兒童親子主題的哥哥姊姊帶動唱，結合便當與旅遊的業者推介，首次邀請各業者吉祥物的吉祥物大遊行，來自台鐵四間餐旅所推出的EMU3000型陶瓷便當冠軍PK賽，以及透過科技互動創造個人化專屬虛擬便當，透過各種分享與參觀者共創移動的樂園。

除了豐富的現場活動外，台鐵夢工場特別以移動的樂園為主題，推出限量時光膠囊禮包-紀念美好八角便當款與展望未來EMU900+EMU3000新車款，以及系列展會紀念商品及鐵道主題文創商品，並於現場展出Ｎ規精密模型及兒童火車模型。台鐵便當店也搭配告別八角活動特別重新製作「經典八角便當」於活動現場限量販賣，讓大家共同回味經典。

集合美食、旅遊、文創與鐵道四大面向的「2022第7屆鐵路便當節」，誠摯邀請大家11月11日至14日相約來到台北車站大廳參與，一同感受“移動的樂園”。