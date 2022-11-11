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日本唐吉訶德明年插旗高雄大立百貨 將是全台最大店鋪
高雄市長陳其邁今（11）日於臉書宣布，日本連鎖折扣店唐吉訶德「DON DON DONKI」確定落腳高雄，會是全台最大店鋪，預計明(2023)年第4季在高雄大立百貨開出規模約千坪的店鋪，重現日本門市風格。
該門市除了會有台灣民眾喜愛的特色商之外，還有壽司專賣店、日式特色熟食和日本直送的生鮮食品專區。
日本唐吉訶德以店舖名「DON DON DONKI」，2021年初插旗台灣，目前在台北西門町、忠孝新生店皆有店鋪，採取24小時營業。
DON DON DONKI的特色，主要販售日本美妝零食，甚至還有生鮮蔬果以及熟食壽司，換句話說，也等於是大型超市形式，目前在台約以一年開一家的速度展店。
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