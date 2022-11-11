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台塑四寶 蟬聯2022年幸福企業「金獎」

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
台塑、南亞、台化、台塑榮獲1111人力銀行票選2022年製造業幸福企業「金獎」。台塑提供／照
台塑、南亞、台化、台塑榮獲1111人力銀行票選2022年製造業幸福企業「金獎」。台塑提供／照

1111人力銀行舉辦第三屆「幸福企業」票選活動，超過1600家企業報名參與評比，台塑、南亞、台化、台塑化四寶榮獲2022年製造業幸福企業「金獎」，今（11）日舉行頒獎，由台塑總管理處協理林振添、台塑協理簡嘉宏、南亞副總彭福榮、台化副總莊宏銘及台塑化協理許文賢出席代表受獎。

台塑表示，集團企業走過一甲子始終秉持「永續經營」與「止於至善」，不僅體現於企業營運經營的精益求精，更致力於對員工的照顧與關懷。2022年台塑企業主要上市公司均獲列「高薪酬100指數」、「就業99指數」及「公司治理100指數」等成分股，企業長期穩健獲利且善待員工，年終獎金平均有4.5個月水準，自亞洲金融風暴後更是連續13年調薪，力抗物價與疫情帶來的衝擊。不僅與齊心打拼的廣大員工共享成果，更給予數萬名員工與家庭最實質的照顧，這是台塑集團長期的堅持。

今年度台塑企業進一步推出生育補助措施，以福袋與生育禮金陪伴準爸媽一同感受生命的喜悅，為減輕經濟負擔，另提供育兒補助與獎學金給予扶持與陪伴成長。同時，響應政府政策以2050年達到碳中和為願景，加碼補助新（換）購電動機車，讓員工輕鬆入手電動機車，為永續環境盡一份心力。台塑企業除了持續善盡企業的社會責任，更致力於打造幸福有感的企業氛圍，以實質行動支持與關懷企業員工，因此讓許多人非常珍惜此一工作環境。

除了薪資福利在同業名列前茅之外，台塑企業一向將員工視為最珍貴的資產，不遺餘力於打造優質、安全和健康的文化，提供員工良好的工作環境，全企業多個公司及工廠屢屢榮獲「國家職業安全衛生獎」、「健康促進標章」、「績優健康職場獎」等諸多肯定，也顯示企業對於職場安全與健康的高度重視。

企業亦致力於關懷員工身心健康，有許多優於法令的措施，包含員工健康檢查項目及頻率、予以自費健檢者全薪健檢假、補助員工與眷屬至長庚醫院之就醫費用、重視員工心靈健康設置輔導專人定期關懷與適時給予協助、長期病假者給予長達半年的半薪（勞基法一個月）、給予遭受意外的員工家庭優渥撫卹金等措施，為遭遇突發事故，需要幫助的員工及其家庭伸出援手，給予溫暖。

同時，台塑企業亦深信，強化員工職涯發展，讓他們獲得充足的訓練與成長，並且協助員工取得工作與生活之間的平衡，讓他們兼顧工作與家庭，是企業長期的成長助力。因此，提供完整專業職務培訓及多元自主的學習管道，協助取得職務認證，除了提升員工專業技能，無形中也強化了員工面對及處理異常的能力；同時，補助100個以上的社團，不定期舉辦各式各樣國內外旅遊、減重、戒煙、舒壓、球類競賽等活動，讓員工於專業上成長外，亦豐富其休閒生活。

今年度再次榮獲廣大網友票選，蟬聯「幸福企業」榮耀，突顯台塑企業在員工的完善薪資福利、工作生活平衡、健康職場營造、人才職涯發展等各方面均獲得肯定，更是公司及全體員工的榮耀，未來也將持續努力創造幸福職場。

台塑化 職場 生育補助

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