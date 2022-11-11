2022麗寶耶誕新年城 今點燈開城

麗寶樂園渡假區今（11）日舉辦「麗寶耶誕新年城」點燈記者會，宣布活動從即日起開跑，打造為期110天史上最長燈光造景盛典活動，創造全台唯一休閒娛樂渡假區內結合吃喝玩樂買一站式遊樂體驗。

點燈儀式邀請獲得第57屆金鐘獎戲劇類主題歌曲獎「蚵仔麵線」演唱人琳誼現場獻唱揭開序幕，在充滿歡樂的冬季，與遊客一起歡度耶誕節及跨年。「麗寶耶誕新年城」燈光造景中，最為吸睛的是18公尺的主燈「米娜瓦之樹」，矗立在麗寶OUTLET MALL綠地廣場，每晚17:00-22:00間整點與半點的時刻，都將有全新且繽紛炫麗的音樂燈光秀，彷彿踏入耶誕的奇幻之境。

「光之璀璨－麗寶耶誕新年城」設置三座美麗繽紛的燈區，另外還有集結燈光藝裝置藝術設計、聖誕市集、街藝大匯演、季節限定落羽松季、多場CSR(企業社會公民活動)如臺北市建築世代會ADA公益路跑，及連續第七年的麗寶跨年演唱會與炫麗煙火秀，一系列活動打造為中部最盛大好玩的耶誕新年城美名。

「2022光之璀璨－麗寶耶誕新年城」，設計理念融入象徵永恆、純潔、豐盛及忠誠的珠寶元素，將再度引領社群話題。由去年最受粉絲喜愛超過百萬人拍照打的主燈「米娜瓦之樹」華麗變身，開啟的全新的影音燈光秀體驗和視覺震撼感受；近六層樓高的「米娜瓦之樹」在晚間17:00-22:00每個整點與半點的時刻，演繹全新且繽紛炫麗的燈光秀，為朝聖的重點，想拍照打卡千萬不能錯過。

全台最美、中部最大的湖濱商場麗寶OUTLET MALL二期，宛如歐洲童話小鎮般的建築，沿著運河前進，就能看見全台唯一的鐘樓星巴克矗立在中央，彷彿置身充滿異國風味的義大利小鎮。今年更在運河後端猶如天空之鏡的科莫湖上設置「光之躍兔」燈區，可愛的兔子們搭配燈光與音樂節奏起落變化在湖面嬉戲跳躍，暨吸睛又非常療癒。

另一個特色燈區位在麗寶福容大飯店前麗寶休息站廣場的「光之璀璨」燈區，以閃耀的鑽石、各色亮麗寶石為燈區主要元素，打造出璀璨且華麗的鑽石拱門，絕美燈光閃爍不止，多樣浪漫燈飾，讓經過的遊客都忍不住停下腳步留下美照！歡迎旅人遊客們、大小朋友在這個季節，呼朋引伴，進入麗寶耶誕新年城能感受到一連串的創意及驚喜！

麗寶耶誕新年城活動期間，除了有聖誕燈飾裝置可以拍照打卡外，還將推出眾多活動與優惠，包括大小朋友最喜愛的麗寶樂園耶誕花車遊行，由踩著高蹺的聖誕老人歡樂登場，帶領著胡桃鉗士兵、舞動彩帶的聖誕精靈帶來精彩舞蹈，重頭戲則為會放出下雪魔法的雪花車，讓大小朋友不用出國就能體驗下雪美景，在OUTLET逛街的民眾也可在週六、日欣賞到最有異國風味的的聖誕慶典大遊行。