600億台北雙子星開發案啟動 打造六大亮點

歷經多次流標，預估總投資金額高達600億的台北車站雙子星C1/D1大樓開發案，今（11）日啟動新建工程 ，預計2027年完工。台北市長柯文哲表示，雙子星大樓商運後可提供1.6萬個工作機會， 並可每年創造千億元以上的經濟產值。

台北雙子星大樓開發案，由藍天宏匯集團組成的台北雙星公司負責打造，董事長許崑泰表示，台北雙星邀請美國SOM設計事務所等國際頂尖團隊合作，將結合六大經營亮點，打造台灣最豐富的一站式國際級地標。

六大經營亮點包括國際級商場、A級商辦、星級飯店、觀景台、城市美術展覽館及公益空間等六大亮點， 民眾可以品嚐道地的台灣味、感受充滿驚喜的購物體驗、欣賞豐富的藝文展演、享受舒適的遊逛空間及專屬貼心服務。

其中商場部分，台北雙星購物中心將以零售×餐飲×娛樂×藝術×科技做為消費者體驗元素，星級飯店則採精緻房型搭配宴會廳、泳池及芳療中心，提供國際旅客可就地辦理CHECK-IN / OUT及行李托運。

辦公室方面，台北雙星將是台灣第一座同時擁有LEED、EEWH和WELL三個綠建築認證的建築體，融合智慧科技建築系統，為西區唯一超A級辦公大樓，觀景台方面，將打造360度無障礙觀賞台北城市樣貌，位於台北雙星D1的城市美術展覽館，面積則達2,500平方公尺。

台北雙星建築體周圍的公益戶外平台，腹地包含佔地多達2.5公頃交六及交八廣場、台北長廊與公益空間及展覽館設施，將以獨特形式接近民眾的日常生活，成為全台北市民的新生活場域。

台北雙星表示，台北雙星建築體包括兩棟摩天塔樓、一條連通台北車站的高架步行長廊、多功能花園露台，以及大面積做為公共文化用途的「公益客廳」等四大建築特色。