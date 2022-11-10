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又是網軍？館長公司被查稅求饒 綠營側翼認：我檢舉的

晟德董座林榮錦：景氣不佳 將聚焦異體細胞治療與CDMO

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

晟德（4123）集團今（10）日舉行聯合法說會，晟德董事長林榮錦表示，面對全球景氣下修，未來將提高在核心事業的持股比，強化異體細胞治療與CDMO（委託開發與製造服務）市場，力拚極大化集團合作綜效。晟德轉投資的順藥（6535）除了拓展中風新藥市場之外，也將與晟德合作成立至少四家新的平台技術公司。

晟德今日公布今年前三季財報，第3季因轉投資公司股價波動，認列金融評價損失，致單季每股淨損1.84元，累計前三季每股盈餘0.15元。晟德的本業水劑業務方面，第3季營收1.72億元，年增96%，累計前三季營收5.29億元，年增40%。

林榮錦表示，面對全球景氣下修趨勢，「這是一個最壞的時代，這是一個最好的時代」，集團核心資產價值持續攀升，晟德投控可透過階段性、策略性地調節持股水位，進而將投資成果逐步兌現，打造永續金流控股模式，今年已累計流入近90億元現金流，除可加速未來策略布局，更可穩定配息與股東分享營運成果。

林榮錦表示，未來將提高或調節在核心事業，包括永昕（4726）、順藥、博晟（6733）、益安（6499）、國光（4142）的持股比，專心經營使其可長期貢獻穩定現金流，推動核心事業快速發展。另外，針對佳科思、澳優乳業等在港股掛牌的公司，隨著近期市值大幅縮水，目前也是晟德重新回補投資的好機會。

晟德除了聚焦核心事業之外，也將投資具有安全性、現金流強大的大型醫藥基金，在生醫產業之外、針對具有未來性的新興產業，如AI人工智能、氫能源、電動車與網路電商，也將是林榮錦評估的重點。

針對順藥部份，該公司新藥開發處資深協理劉乃菁指出，順藥除了繼續發展止痛新藥的全球市場，目前也已和晟德合資成立顥晟生醫，資本額1.25億元，並自國衛院技轉外泌體新平台技術。劉乃菁表示，繼顥晟生醫之後，順藥與晟德也將針對異體細胞治療項目，不排除再合資成立新公司，總計兩家公司未來新成立的創新技術平台公司至少要達四家以上。

林榮錦表示，看好異體細胞治療與CDMO的趨勢，未來將致力透過順藥、東曜與永昕等轉投資公司的積極合作、打群架，深化集團綜效一同搶攻市場。

晟德

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