西門町「成都楊桃冰」法拍 合庫資產砸8,500萬元標下

西門町知名地標「成都楊桃冰」店面今（10）日三度拍賣，最後由合作金庫資產管理加價至8,502萬元得標，對此，合庫資產管理主管今日指出，標下該店面的目的為投資，預估投報率可達3.4%。

據悉，「成都楊桃冰」位於捷運西門站6號出口，是西門町人潮最多的地段，店面面積約17.88坪，店面換算脫標單價每坪達475萬元，雖然單價頗高，但根據法院筆錄，該店之前每月租金為24.3萬元，一年可達291.6萬元，近300萬元，以脫標價8,500萬元計算，投報率可達3.4%，合庫資產管理就是看上這不錯的投資效益，決定下手搶標。

不過，合庫資產管理主管也說，因該店面已傳了三代，持有人多達19人，按規定，繼承人具有優先承買權，除非所有權人均放棄購買，該公司才算是拿到了這個店面，未來計畫出租、賺取租金收益。

近年疫情衝擊下，店面行情一路下滑，據實價登錄顯示，台北市成交單價超過每坪300萬元的店面，是在2019年，每坪400萬元店面以上則是在2017年。

信義房屋不企研室專案經理曾敬德表示，這個價位買得非常漂亮，因為過去景氣熱絡時，該單價行情是看不見的，過去精華地區只要投報率2.3％以上的店面，都會吸引大量投資客的目光，直接進場搶買，因此才會趁著快要復甦前，搶先卡位。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，該塊位置極佳，位在捷運西門町站6號出口旁邊，也是西門町商圈中知名的排隊店家，買方買的價格也算是相當合理，加上國境解封後，觀光商機有望逐漸復甦，西門町的空置率也有望回溫，因此吸引投資機構進場投標。

黃舒衛指出，「成都楊桃冰」因為家族在財產上有處分主張的不同，而導致最後透過法拍程序來解決，向法院提起變價分割，此舉也能將繼承的房屋藉由拍賣來結束共有關係，拍賣的價格也會按照繼承者的持分比率進行分配。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，換算脫標單價創近兩年新高，推測主要是看好疫情穩定，國門開放，外國觀光客可望回流，而當地店面極少釋出，因此決定出手卡位，以高價搶下出租收租。