PChome商店街攜手300實體名店推8大主題市集爭流量紅利

雙11帶動電商節慶檔期激戰，PChome商店街攜手300實體名店，推出全台8大主題市集，以O2O串連共享電商流量紅利，推出雙11買樂8大主題市集，囊括食農市集、咖啡市集、健康市集、科技市集、寵物市集、生鮮市集、美食市集、生活市集等主題，結合實體店家推出各種線上活動和線下優惠，讓店家們打破地理商圈的限制，以團體作戰方式共同迎戰網購最大檔期。

PChome商店街精選全站超過3,700萬品享有宅配免運費，而超商取件選萊爾富即可享11月整月不限金額、不限次數免運費，積極串連金流、物流服務，攜手全站12萬店家共同迎接疫情解封後的雙11採購旺季。

PChome商店街市集營運長黃淑琳表示，雙11是網購重要銷售節慶，今年PChome商店街以主題市集的方式，熱情邀約實體店家共同參與，創造與眾不同的各類線上優惠活動，分享大量人流導引至全台中小型店家及線下實體店，帶動平台店家線上和線下的業績增長，打造與全台百萬中小企業共生互榮的經濟體。