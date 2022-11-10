快訊

又是網軍？館長公司被查稅求饒 綠營側翼認：我檢舉的

PChome商店街攜手300實體名店推8大主題市集爭流量紅利

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

雙11帶動電商節慶檔期激戰，PChome商店街攜手300實體名店，推出全台8大主題市集，以O2O串連共享電商流量紅利，推出雙11買樂8大主題市集，囊括食農市集、咖啡市集、健康市集、科技市集、寵物市集、生鮮市集、美食市集、生活市集等主題，結合實體店家推出各種線上活動和線下優惠，讓店家們打破地理商圈的限制，以團體作戰方式共同迎戰網購最大檔期。

PChome商店街精選全站超過3,700萬品享有宅配免運費，而超商取件選萊爾富即可享11月整月不限金額、不限次數免運費，積極串連金流、物流服務，攜手全站12萬店家共同迎接疫情解封後的雙11採購旺季。

PChome商店街市集營運長黃淑琳表示，雙11是網購重要銷售節慶，今年PChome商店街以主題市集的方式，熱情邀約實體店家共同參與，創造與眾不同的各類線上優惠活動，分享大量人流導引至全台中小型店家及線下實體店，帶動平台店家線上和線下的業績增長，打造與全台百萬中小企業共生互榮的經濟體。

PChome 電商 網購

延伸閱讀

PChome 24h購物雙11狂購節限時推「11元、111元夯品專區」

影／17歲青年創業電商成果吸睛 青年返嘉創業成果展

網家旗下商店街將減資99.99% 股本剩下180元

PChome 24h購物「雙11」祭年度最強3C！百大品牌最低34折起

相關新聞

航空市場復甦！ 長榮10月客運營收年增740.09%

隨著國境解封，航空市場逐漸復甦，長榮航空10月合併營收達119.57億元，較去年同期成長15.28%，其中客運營收為41...

興華城、龍廷建設強強聯手 美術館區搶到愛河首排推案

由房產代銷轉戰建築業的興華城建設和龍廷建設，強強聯手，以每坪118萬元買下美術館生活圈鄰近愛河首排基地，預計興建地上15...

星宇航空1-10月營收為17.76億元、年增184%

星宇航空（2646）1-10月累計營收為17.76億元，較去年同期6.26億元，增幅184%。其中，客運累計營收為9.8...

味全龍季後賽 頂新二董坐外野冒雨全程參與

《財訊》報導指出，頂新集團魏家近來行事轉趨低調，味全龍重返職棒後，除了三董魏應充常出席球隊活動，其他兄弟幾乎都消失在公開場合。

中油為大林工安事故再致歉 並說明善後復原計畫

台灣中油公司今（10）日再次為發生於10月27日之大林煉油廠工安事故，向大林蒲鄉親、社會大眾致十二萬分歉意，對於後續善後...

1字頭新建案掰了！北北桃竹前10月新案成交均價登2字頭

住展雜誌統計，北北桃竹四大都會區中，今年1月至10月新建案成交均價1字頭行政區，較去年大減八成，只剩新竹關西。今年前十個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。