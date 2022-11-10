興華城、龍廷建設強強聯手 美術館區搶到愛河首排推案

由房產代銷轉戰建築業的興華城建設和龍廷建設，強強聯手，以每坪118萬元買下美術館生活圈鄰近愛河首排基地，預計興建地上15層、地下4 層的大樓住宅，主攻2、3房產品，據目前當地市價，每坪有機會上看40萬元。

龍廷建設與興華城建設4年前合作買地未成，今年再度攜手，搶下中華路與環河街附近383.61坪「住五」建地，今天動土。

龍廷與興華城建設董事長戴嘉聖與周惠賓都是代銷起家，熟稔房產市場，經營有成後，成立建設公司轉戰建築業，相互扶持，挑戰未來。

兩人首度合資推案，地點位於鼓山區青海段，鄰近中華一路，占據愛河景觀第一排，是美術館生活圈的新案，預計興建112戶，坪數21至47坪間，明年第2季銷售。