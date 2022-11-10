快訊

明天「13個1」千年一遇 民俗專家：把握2時機轉運

台北富邦銀行總經理程耀輝 出任台泥新任總經理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

興華城、龍廷建設強強聯手 美術館區搶到愛河首排推案

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
房產代銷轉戰建築業的興華城建設和龍廷建設，強強聯手，以每坪118萬元買下美術館生活圈鄰近愛河首排基地，預計興建地上15層大樓住宅。記者王昭月／攝影
房產代銷轉戰建築業的興華城建設和龍廷建設，強強聯手，以每坪118萬元買下美術館生活圈鄰近愛河首排基地，預計興建地上15層大樓住宅。記者王昭月／攝影

由房產代銷轉戰建築業的興華城建設和龍廷建設，強強聯手，以每坪118萬元買下美術館生活圈鄰近愛河首排基地，預計興建地上15層、地下4 層的大樓住宅，主攻2、3房產品，據目前當地市價，每坪有機會上看40萬元。

龍廷建設與興華城建設4年前合作買地未成，今年再度攜手，搶下中華路與環河街附近383.61坪「住五」建地，今天動土。

龍廷與興華城建設董事長戴嘉聖與周惠賓都是代銷起家，熟稔房產市場，經營有成後，成立建設公司轉戰建築業，相互扶持，挑戰未來。

兩人首度合資推案，地點位於鼓山區青海段，鄰近中華一路，占據愛河景觀第一排，是美術館生活圈的新案，預計興建112戶，坪數21至47坪間，明年第2季銷售。

美術館生活圈在鐵路地下化、輕軌等建設加持下，房市暢旺，戴嘉聖透露，因基地具有景觀優勢，去年以單坪約118萬元買下土地，當地房價已站上4字頭。

興華城建設和龍廷建設合資的新案，基地位於鼓山區青海段美術館區，今天動土。記者王昭月／攝影
興華城建設和龍廷建設合資的新案，基地位於鼓山區青海段美術館區，今天動土。記者王昭月／攝影

美術館 華城

延伸閱讀

爛尾樓來襲 李同榮：建商不應爭搶推案、以防多殺多

新美齊專注不動產開發 穩定推案

影／高雄女掉愛河驚嚇踢水呼救 警消拋救生圈拉她上岸

丈母娘和女婿聯展傳佳話 觀畫人潮擠爆員林美術館

相關新聞

航空市場復甦！ 長榮10月客運營收年增740.09%

隨著國境解封，航空市場逐漸復甦，長榮航空10月合併營收達119.57億元，較去年同期成長15.28%，其中客運營收為41...

中油為大林工安事故再致歉 並說明善後復原計畫

台灣中油公司今（10）日再次為發生於10月27日之大林煉油廠工安事故，向大林蒲鄉親、社會大眾致十二萬分歉意，對於後續善後...

1字頭新建案掰了！北北桃竹前10月新案成交均價登2字頭

住展雜誌統計，北北桃竹四大都會區中，今年1月至10月新建案成交均價1字頭行政區，較去年大減八成，只剩新竹關西。今年前十個...

興華城、龍廷建設強強聯手 美術館區搶到愛河首排推案

由房產代銷轉戰建築業的興華城建設和龍廷建設，強強聯手，以每坪118萬元買下美術館生活圈鄰近愛河首排基地，預計興建地上15...

星宇航空1-10月營收為17.76億元、年增184%

星宇航空（2646）1-10月累計營收為17.76億元，較去年同期6.26億元，增幅184%。其中，客運累計營收為9.8...

味全龍季後賽 頂新二董坐外野冒雨全程參與

《財訊》報導指出，頂新集團魏家近來行事轉趨低調，味全龍重返職棒後，除了三董魏應充常出席球隊活動，其他兄弟幾乎都消失在公開場合。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。