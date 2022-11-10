鹿港也有全新奢華酒店了！澄悅酒店竣工今年底試營運

鹿港地標的中正路鹿信管理大樓，去年12月由在地的「澄悅商旅」取得20年營運權後， 大手筆投資進行室內裝修，經過近一年時間，在今(10)日舉行「鹿港澄悅酒店」竣工典禮，並預計12月開始試營運。

鹿港澄悅酒店董事長黃振業表示，「澄悅商旅」自2017年開業，住房率始終維持在七成左右，並擁有許多忠實顧客。然而受限於原先商旅的定位，「澄悅商旅」房型設計大多以簡約風為主。

因此既使在疫情最嚴峻的時刻，黃振業仍決定擴大投資，延續澄悅的品牌精神，打造更高端的酒店「澄悅酒店Euphoria hotel」，三大升級亮點，讓澄悅的顧客能感受到更奢華的住宿體驗。

「澄悅酒店」相比「澄悅商旅」，除了房間更大以外，48間客房，間間都擁有絕佳的視野景觀，一側正對鹿港老街，另一側則可眺望沿海的風力發電，客房結合在地元素與日式輕奢風格設計，並融入當地的品茶文化，讓旅客邊泡茶邊欣賞古都風景，彷彿回到了一府二鹿三艋舺的時光。

除了全面升級客房內軟硬體設備及備品外，更多元的房型設計，也讓旅客每一次的住宿都有不一樣的體驗，像是四人房型就有分洋式及和式，由於假日許多家庭會帶小孩出遊，和式的房型能讓小孩有更安全的環境，而雙面落地窗的房型，則身受愛打卡的女性喜愛。

此外，雙人房與「逸品行政套房」，則是讓來到彰濱工業區出差的商務主管，享受到媲美五星級飯店感受與服務。

硬體上的亮點外，為了讓顧客擁有優質的服務體驗，特別聘請產學兩棲的資深飯店經理人俞克元擔任「澄悅酒店」與「澄悅商旅」總經理。

俞克元歷任永豐棧麗緻酒店總經理、弘光科大餐旅管理系主任、台中林酒店營運長、和饗賓餐旅事業服務品質與人資培訓顧問，

除了借重其籌建五星級飯店的經驗外，俞克元也規劃一系列專業課程與師資，導入於澄悅的內部訓練系統，他強調：「即使是在地品牌，未來也將以國際連鎖級飯店的標準服務顧客。」

此外，黃振業的長子黃至璿，同時也是「澄悅酒店」的品牌長，兩年前從瑞士格里昂大學取得飯店管理碩士學位。在國外三年的時間，居住過世界各地超過100家以上的飯店，並在過去一年協助籌備酒店的建置。

黃至璿說，他除了過去在國外的相關經驗外，本身也經營一家整合行銷公司，讓他對飯店的建置與行銷，有一套自己的想法，酒店內有超過八成的軟裝都是由他挑選，酒店的網站和粉絲專頁，也是由他的團隊操作經營。

除了48間客房外，另設有「食怡樓」餐廳、健身中心、商務中心和洗衣房，每日的入住時段， 也會有專人提供免費的迎賓小點。同時，酒店內提供自行車讓住客租借使用，讓來訪鹿港的旅客悠閒漫遊酒店周邊景點，例如老街、龍山寺、十宜樓、第一市場等。