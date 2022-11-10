信義房屋科技賣房 回饋活動三部曲緊抓屋主心

AI、大數據為當今產業發展趨勢，信義房屋（9940）為房產科技的領航者，為了讓屋主對科技賣房更有感，信義房屋以最新功能、有感廣告、回饋活動三部曲，緊緊抓住屋主的心。

首先，信義房屋為了協助屋主解決房子銷售期長，以及要花費很多心力陪同一組又一組的買方看屋、洽談，卻成效不彰，設計「賣房法寶1+1」數位工具，大幅改善傳統不動產購屋流程。

第一個法寶「智能配案」，透過大數據比對買方找屋偏好，洞察「隱性需求」，精準配案。第二個法寶則是「DiNDON智能賞屋」。透過3DVR影片高擬真的賞屋功能，線上就能看到物件的空間配置與格局，套入多樣裝潢風格，開啟買方對家的想像，進而提升售屋成效。

二部曲為有趣廣告，信義房屋運用不同的敘事手法，讓科技賣房的優勢深植人心，包括電視廣告「為您的房子，找到對的人」，主打挑高、大露臺的房子都能透過精準的「「AI大數據智能配案」找到合適的買家，甚至外星人也來看屋，用Kuso的方式吸引消費者眼球。

最新廣告則向經典綜藝《超級星期天》的尋人單元〈超級任務〉致敬，主持人阿亮重現「超級特搜小組組長」為屋主王伯伯的40年老屋尋找買方，廣告宛如帶觀眾坐了時光機，重回經典尋人畫面，廣告最後信義房屋以「AI智能配案」一鍵用大數據為屋主「找到對的人」。

三部曲則以線上活動「開啟賣房尋寶之旅」，讓屋主可以透過尋寶闖關三重送，快速了解信義房屋的科技賣屋優勢，第一關完成網路登記諮詢，可參加登記LINE POINTS好運刮刮樂，第二關到門市體驗智能賣房，可享專業售屋諮詢，包括了解最新的住家行情、增值稅、房地合一稅，還可領取來店禮「紐約金獎設計師Cinyee x 信義房屋 聯名台灣保育動物主題購物袋」，及週週抽「歐萊德的永續低碳典藏組」，第三關委託信義賣房，月月抽Dyson涼暖空氣清淨機。