體育推手獎 台塑暨王詹樣公益信託獲頒兩獎項

教育部體育署於今（10）日舉辦體育推手獎頒獎典禮，特別邀請賴清德副總統蒞臨頒獎。台塑企業暨王詹樣公益信託，自2011年起推動「燃星計畫」及「未來之星」，長期贊助年輕有潛力的選手出國參賽，汲取國際賽事經驗、提升實力，獲政府肯定，今年再次獲得贊助類「金質獎」及「長期贊助獎」兩獎項。

王詹樣公益信託是由台塑企業暨信託創辦人王永在所創立。自2011年起啟動「台塑燃星計畫」，擔任幕後推手，協助年輕有潛力選手出國參賽，聚焦於贊助網球、桌球、撞球、羽球等項目，同時為進一步協助我國年輕有潛力的選手爭取積分，在國際排名上取得一席之地，也贊助辦理「台塑盃男/女子職業網球錦標賽」及「台塑盃亞洲花式撞球錦標賽」等基礎職業賽事。

2012年更針對網球等項目展開「台塑未來之星計畫」，贊助年輕有潛力的選手至國外參加訓練營，促使在國際級環境中接受訓練，快速累積經驗、提升實力。

台塑表示，為能更全方位照顧體壇之星，自2016年起透過長庚醫療體系提供兩項計畫贊助選手免費健檢、特約門診等服務，透過完善的醫療照護支持，讓選手們可以發揮訓練成果及迎接挑戰。

新冠肺炎疫情延燒將近三年，不免讓選手對體壇生涯產生不確定性，但選手們仍持續在國內訓練提升水準，而隨著全球賽事陸續恢復辦理，選手開始積極投入各項國際賽事且獲得好成績。今年共贊助26位年輕有潛力的選手，12年來累計體育贊助逾2.9億元、336人次選手，獲得超過328項國際賽事冠軍。

台塑企業創辦人王永在先生為紀念母親王詹樣女士，及延續母親回饋社會之美意，於2006年捐助成立王詹樣公益信託，長期致力於各種慈善事業。台塑總裁王文淵先生接任主任委員後，秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，依照社會發展需求，積極投入公益活動、關懷社會。

除關懷毒品犯收容人推動「向陽計畫」外，另設置「兒少機構獎助學金」、推動「罕見疾病醫療及經濟協助」、「受暴家庭經濟協助」、「獨居老人送餐計畫」及「臺灣特色文化發展計畫」、「體育贊助計畫」等公益項目，希望幫助社會上需要幫助的人，同時也希望能拋磚引玉，吸引更多企業團體一起加入，共同做公益。

另，王文淵更注意到社會毒品氾濫問題嚴重，從2006年起由王詹樣基金會陸續在雲林第二監獄、台北監獄、高雄監獄辦理「彩虹計畫（毒癮愛滋收容人）」。因為成效良好，於2012年再由王詹樣公益信託再與雲林第二監獄及高雄監獄往前推動「向陽計畫（毒品犯收容人）」，並於2017年擴大到台南監獄、花蓮監獄、高雄女子監獄。

兩項計畫以三管齊下的方式，開設生理衛教、心理輔導、技職訓練課程，幫助收容人戒除毒癮，並學習一技之長；同時辦理「家庭日」活動修補學員家庭關係。收容人出獄後，由個案管理師進行追蹤輔導，幫助他們順利回歸家庭及社會。累計超過4,000位學員結訓、其中有1,808位學員考取技職證照，投入經費超過1.4億元。目前兩年內因毒品案回監率從一般的60%~80%大幅降低至10%左右，執行成效非常良好。