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長榮航空獲APEX頒發2023全球五星級航空公司肯定

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
航空乘客體驗協會(APEX) 與FTE於今(10)日在新加坡金沙國際會展中心舉行博覽會及頒獎典禮，長榮航空再次得到全球旅客肯定，榮獲2023「全球五星級航空公司」 (Five Star Global Airlines) 的指標性獎項。長榮航空提供
航空乘客體驗協會(APEX) 與FTE於今(10)日在新加坡金沙國際會展中心舉行博覽會及頒獎典禮，長榮航空再次得到全球旅客肯定，榮獲2023「全球五星級航空公司」 (Five Star Global Airlines) 的指標性獎項。長榮航空提供

航空乘客體驗協會(APEX, Airline Passenger Experience Association) 與FTE (Future Travel Experience)於今(10)日在新加坡金沙國際會展中心舉行博覽會及頒獎典禮，長榮航空（2618）再次得到全球旅客肯定，榮獲2023「全球五星級航空公司」 (Five Star Global Airlines) 的指標性獎項，其他入選的還包括新加坡航空、全日空、加拿大航空及聯合航空等國際知名航空公司。

APEX及FTE舉辦之博覽會為亞洲最大規模的航空盛會，免費開放一般大眾及商務人士入場，展覽內容有亞太地區航空業界、服務商之最具創新性的解決方案平台，以及航空業界最新產品和概念，並提供航空公司和機場最佳服務、最符合經濟及營運效益之利器。

APEX此次舉辦的乘客評選大獎(Passenger Choice Awards)及協會認證(Official Airline Ratings)，以全球及區域等類別，針對全球近600家航空公司、超過100萬個航班的旅客做評比，項目包含「客艙舒適度」、「客艙服務」、「機上餐飲」、「機上娛樂」和「機上網路」等進行問卷調查，並將結果提供給專業的外部審核公司進行查驗。

長榮航空表示：「此次再次獲獎，真的非常感謝全球旅客的支持，我們在疫情這兩年也未曾停下腳步，為減少接觸、加快效率，不斷推陳出新，打造『e化新旅行』的全新概念，陸續推出預約自助報到、EVA e-Library、預付超額行李、自助行李託運等服務。日前也開闢台北-米蘭和台北-慕尼黑兩條新航線，成為台灣飛航歐洲航點最多的航空公司，提供旅客往返歐洲更便利的服務。」

長榮航空對於飛安的堅持與服務品質的執著，深獲全球旅客信賴，並持續多年榮獲各類獎項評比肯定，除了此次獲得APEX頒發的獎項外，今年分別獲得AirlineRatings.com評選為「全球20大最安全航空公司」-第九名、「全球二十大最佳航空公司」第八名。未來長榮航空仍會持續精進各項服務，不斷提升軟硬體設備，提供旅客最安全舒適的貼心服務，為每趟飛行留下美好的回憶。

長榮航空 新加坡航空

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