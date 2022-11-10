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星宇航空1-10月營收為17.76億元、年增184%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空。圖／聯合報系資料照片
星宇航空。圖／聯合報系資料照片

星宇航空（2646）1-10月累計營收為17.76億元，較去年同期6.26億元，增幅184%。其中，客運累計營收為9.88億元，增幅287%，貨運累計營收為6.87億元，增幅124%。

星宇航空10月單月總營收3.83億元，其中客運部分，受益邊境解封，旅遊需求逐步回溫，10月營收為2.55億元，月增51%，年增952%；貨運方面，10月營收為1.09億元，月增5%，年增173%，隨市場艙位供給增加，星宇航空利用A330-900廣體機派飛東南亞貨運需求旺盛航點，穩定貨運營收。

隨著台灣邊境開放，星宇航空提供熱門旅遊航點每日飛航服務，針對日本航線需求升溫，東京及大阪自12月1日起更增至每日兩班直飛，總航班數較11月成長近三成。此外，泰國曼谷自1月20日起亦增至每日兩班直飛，菲律賓宿霧則預計1月17日開航，為歡慶解封，旅客可於線上旅展以官網9折優惠搶先預訂行程。

機隊方面，星宇航空董事長張國煒率隊親駕新機抵台，隨A350-900新機到位，規劃明年第一季始投入區域航線營運，預備4月開闢美國洛杉磯航線。現機隊規模達11架A321neo、4架A330neo及1架A350-900，年底前預計再交付2架A321neo、1架A350-900，屆時機隊總數達19架，短中長程三種主力機型到齊後，將依市場需求彈性派遣。

營收 星宇航空

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