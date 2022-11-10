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德國跨界潮旅OPEL MOKKA 103.9萬元起

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
德國跨界潮旅美OPEL MOKKA 103.9萬元起、Opel MOKKA-e 139.9萬元展開預售。黃淑惠攝
德國跨界潮旅美OPEL MOKKA 103.9萬元起、Opel MOKKA-e 139.9萬元展開預售。黃淑惠攝

國人對於購車需求越來越多元，德國跨界潮旅Opel Mokka 、Mokka-e即日起正式開放預售接單，提供Mokka  Edition、Mokka Elegance與Mokka-e三種車型選擇，同步推出預售銷售方案，Mokka預售價 103.9萬元起；Mokka-e預接單價139.9萬。

OPEL 台灣總代理歐吉汽車自宣布在台首場大型活動「2022 OPEL德藝放閃 MOKKA & MOKKA-e 巡迴預賞會」以來，收到消費者熱烈詢問。

OPEL台灣總代理 歐吉汽車董事長王騰漢對此表示，「面對全球車壇迎接電動車新時代的來臨，歐吉汽車已清楚規劃接下來的產品引進計畫，全力拓展新能源車款與未來接軌，隨著Mokka 和 Mokka-e正式地導入台灣，也是歐吉汽車進軍國內電動車市場的起點，未來歐吉汽車將致力為台灣消費者帶來更多與眾不同的用車體驗！讓消費者能輕鬆入主人生第一部Opel汽車。」

OPEL 台灣總代理 歐吉汽車正式公布預售價格及配備編成，Mokka預售價103.9萬元起；Mokka-e預接單價139.9萬，立即享有與眾不同的德國跨界潮旅、實用機能和全面的安全防護；Mokka-e車型則擁有最大續航里程達 399公里(依據NEDC測試標準)、Two-Tone 雙色引擎蓋和車頂，以及136匹直覺靈活的動態體驗！預售方案同步搭配預售限時優惠內容，消費者現在入主Mokka車型，即可享有4年不限里程延長保固、3年或3萬公里免費保養的優惠方案；入主Mokka-e車型，即可獲得4年不限里程延長保固，讓消費者可以輕鬆入主人生第一部電動車。

OPEL台灣總代理歐吉汽車董事長王騰漢對此表示，隨著Mokka 和 Mokka-e正式地導入台灣</p><!--4--><p> ，歐吉汽車已清楚規劃接下來的產品引進計畫。黃淑惠提供
OPEL台灣總代理歐吉汽車董事長王騰漢對此表示，隨著Mokka 和 Mokka-e正式地導入台灣

，歐吉汽車已清楚規劃接下來的產品引進計畫。黃淑惠提供

電動車 德國

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