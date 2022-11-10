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落實企業社會責任 台灣高鐵「集拾行垃」淨灘圓滿完成

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
台灣高鐵公司江耀宗董事長率領高鐵員工一起淨灘，讓更多人一起加入守護美好台灣的行列。台灣高鐵公司提供
台灣高鐵公司江耀宗董事長率領高鐵員工一起淨灘，讓更多人一起加入守護美好台灣的行列。台灣高鐵公司提供

台灣高鐵公司（2633）2022「集拾行垃」公益淨灘活動，今（10）日圓滿完成。自2016年迄今，已有超過3,200位高鐵人熱情響應這項極富意義的環保活動，累計清理海洋垃圾高達15,658公斤。台灣高鐵公司江耀宗董事長表示，淨灘活動代表著高鐵人無論在工作或日常生活中，都將以實際行動、結合ESG企業理念，積極實踐企業社會責任，期許所有高鐵人都能成為推廣環境教育種子，對周遭發揮正向影響，讓更多人一起加入守護美好台灣的行列。

台灣高鐵公司2022「集拾行垃」公益淨灘活動，自9月中旬起，由北到南分別在：宜蘭竹安溪口溼地、苗栗外埔漁港、彰化伸港溼地及屏東鹽埔漁港接連舉辦四場。由於高鐵運輸服務業的特性，平時高鐵人遍布南北，分別在各自的工作崗位上服務旅客、守護營運安全。藉著這次淨灘活動，不僅讓超過800位高鐵人齊聚一堂、共同投身公益，更藉著落實環保理念，凝聚起共同投入ESG目標的熱情。

台灣高鐵公司持續落實企業社會責任，今年舉辦的「共植美好」低碳永續活動，透過企業三年造林計畫，認養雲林西螺埔心段1.35公頃、屏東恆春5公頃兩處林地，以積極響應政府「2050淨零碳排」政策目標；而高鐵列車不僅是最具低碳環保效益的「綠色運具」，台灣高鐵公司近年更持續透過推動「列車節能駕駛競賽」等方式，有效提升運行效能、節省電力消耗；同時，更藉推廣「T-EX行動購票」App等電子票證與行動支付使用率等方式，朝向票證無紙化目標持續邁進。未來，台灣高鐵公司亦將秉持愛護地球及回饋社會的理念，引領台灣持續邁向節能、環保、低碳的美好新生活。

環保 ESG

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