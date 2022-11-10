中油為大林工安事故再致歉 並說明善後復原計畫

台灣中油公司今（10）日再次為發生於10月27日之大林煉油廠工安事故，向大林蒲鄉親、社會大眾致十二萬分歉意，對於後續善後復原工作，台灣中油將依高雄市政府指示、鄉親及專家建議，作完善之規劃並落實執行。

中油指出，發生火警之第三重油加氫脫硫工場，已於10月27日停止運作，並於11月1日收到高市府勞工局勞動檢查處之停工通知，目前第三重油加氫脫硫工場為全面停工狀態。

中油表示，第三重油加氫脫硫工場事故調查報告已依指示陳送高雄市政府，待經第三公正單位檢核鑑定後，儘速安排向大林蒲鄉親說明。後續將依第三公正單位所檢核認可之根本原因及改善對策，研提具體可行之改善執行方案並落實執行，同時研擬預防事故再度發生之教育訓練計畫，提昇員工專業應變能力及風險意識。

大林煉油廠各設備、設施皆符合相關法令規定並取得各項許可證照，並定期執行檢測及預防保養計畫，為能進一步掌握全公司各生產設備、設施之之安全情況，將進行全公司工安總體檢工作，並檢討設備生命週期作為汰換更新之規劃，以建立安全環境，確保居民及員工身心健康。

大眾關心之儲槽呼吸閥及設備元件檢測改善，台灣中油指出，將持續增購先進檢測儀器（紅外線顯像測漏儀；FLIR），精進各項檢測及設備元件洩漏預防作業，確保員工及居民之身心健康。

中油表示，已建立機制，對不適任員工立即調整職務，並同時對員工實施從事工作及預防災害之專業訓練，務求員工適才適所。貪瀆員工不管在職或退休，皆會配合檢調調查，追查到底，並強化各項廉政宣導及教育訓練，本毋枉毋縱之原則，重申法遵、樹立廉能，建立誠信透明經營環境。

至於有關大林蒲遷村之議題，台灣中油將配合高雄市政府與經濟部專案小組的規劃與安排，同時感謝大林蒲鄉親、環團、社會各界、高雄市政府所給予指導、協助及寶貴意見，台灣中油當銘記於心，戮力於各項改善工作之推動與執行。