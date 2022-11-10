1字頭新建案掰了！北北桃竹前10月新案成交均價登2字頭

住展雜誌統計，北北桃竹四大都會區中，今年1月至10月新建案成交均價1字頭行政區，較去年大減八成，只剩新竹關西。今年前十個月新建案每坪成交均價登上2字頭的行政區中，以新竹寶山房價漲幅最大，較去年上漲逾4成，單坪已達26.5萬元，彎道超車桃園楊梅、新竹湖口。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，在建築造價持續攀升，及市區外溢效應等因素影響下，桃竹蛋白區房價漲勢還在擴大。

根據住展雜誌統計，北北桃竹四大都會區中，今年1月至10月新建案成交均價1字頭的行政區，只有新竹關西，每坪成交均價約17.7萬元。

過往關西因地理位置較偏遠、生活機能相對不足，在地購屋需求偏低，外來買盤比例也不高，房市發展相對封閉，間接抑制房價漲幅。可隨著新豐、寶山等地區均成交價站上2字頭，關西今年下半年預計公開新案也跟上，每坪均開價超過20萬元。若未來趨勢不變，關西也將脫離1字頭房價區，使北北桃竹步入房價全面2字頭時代。

至於上半年還可見1字頭成交價的新竹湖口，近半年房價持續跟著新竹核心地區上漲，今年1月到10月成交均價已來到每坪21萬元，且區內新案價位持續墊高，如王爺壟重劃區新一波推案開價，多已站上3字頭。