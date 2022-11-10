正德辦法說會 6艘4萬噸新船明年起交付、挹注獲利

正德（2641）昨 (9)日舉辦法說會，該公司表示，所訂購的6艘4萬噸新船將自明年首季開始交付，其中已有3艘簽訂3年以上、毛利率逾40%的長約，將挹注獲利表現。而國際海事組織 (IMO)新環保法規明年上路，正德並認為營運可望持續受惠。

正德指出，目前該公司船隊有14艘船，主要船型以輕便型船為主，今年度換約已經全數完成；而展望後續新船交船計畫，去年訂購的6艘4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪，預計自明年首季起、每一季交付1艘新船。

其中3艘已簽妥3年以上、毛利率超過40%的長約，將可望為明年營運增添成長動能；至於後續交付的3艘新船也會依上述合約條件進行商談。

在船隊擴展方面，正德估計至2024年，有望增至20艘，預期未來五年內將再透過下訂新船、購置二手船等不同方式，推升船隊規模達30艘以上。展望散裝航運後市，正德並指出，在後疫情時代由於需求放緩、供應鏈恢復、中國大陸清零政策、全球通膨、俄烏戰爭、歐洲能源危機等不確定因素持續影響全球經濟景氣。

不過，全球散裝航運在過去二、三年內新造船舶訂單偏低；同時，國際海事組織 (IMO)新環保法規如EEXI、CII等明年即將上路，恐使得全球船隊的平均船速變慢、船舶拆除量增加，有利市場發展，該公司可望持續受惠。

據了解，正德第3季稅後純益達3.4億元，每股純益1.66元，為單季新高。累計前三季稅後純益8.06億元，每股純益4.15元，年增271.1%，獲利已超越去年全年。