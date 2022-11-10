高雄1字頭購屋區一年間10區剩3區 這區漲破4成

高雄房價1字頭區域愈來愈少。據台灣房屋集團統計實價登錄，高雄屋齡10年內的輕齡大樓、華廈，平均成交單價還落在1字頭的行政區，去年上半年還有10個行政區，今年上半年，僅剩下大樹、林園及梓官3個行政區，平均成交單價為13.4~19.2萬元，其餘行政區房價均已跳升2字頭以上，換言之，想用1字頭入主高雄屋齡較新的大樓華廈，市區已近乎絕跡。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，屋齡10年內的住宅，是多數民眾偏好的購屋黃金屋齡，去年上半年像是三民、左營、鳳山區部分商圈，還有機會以1字頭買到屋齡5年內的3房大樓。

不過，高雄去年下半年開始受產業話題及公共建設利多，帶動房價漲到最高點，今年市區1字頭輕屋齡物件交易，僅剩零星個案，購屋族買房如想求新又求近，預算就得提高，或是拉高屋齡、地段拉遠，將更有利尋求合適物件。

觀察今年上半年，高雄共有7個行政區，輕屋齡住宅房價表現突飛猛進，短短一年間就從1字頭房價攜手登上2字頭列車，且這些區域多為市郊蛋白區，其中像是岡山、楠梓區增幅逼近4成，仁武及橋頭則漲破4成，橋頭區更以46.5%增幅，榮登最佳進步獎。

台灣房屋巨福岡山加盟店店東曾培宜表示，高雄早年房價較親民，即便在市區商圈，以1字頭購買屋齡較新的物件機會大，這幾個進步神速登上2字頭的蛋白區，早期對在地人來說，就是屬於地段較偏的商圈，購屋較具抗性。

高雄近幾年受產業建設利多加持，像橋頭、仁武、楠梓、大寮、小港都屬於「南部半導體S廊帶」一環，岡山則有樂購廣場、高醫岡山分院等重大投資建設，且多數行政區都有捷運機能加持，離塵不離城，成為建商推案重鎮，磁吸人口不斷移入，也更具創價優勢。

指出，房價還在1字頭的林園，具備捷運紅線「小港林園延伸線」利多、梓官鄰近楠梓高大特區及橋頭新市鎮，受商圈外溢效應，今年已有華廈小宅預售單價站上2字頭，未來高雄1字頭列車，將可能全面停駛。