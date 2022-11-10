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房價漲幅更勝通膨！新竹縣短短3年 追上新北市房價

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

新竹縣竹北房價急起直追。根據內政部實價資料顯示，2019年第3季新北市房屋加上車位的中位總價為1,275萬元，新竹縣房價中位數為825萬元，兩縣市相差450萬元，不過，從去年第4季起，新竹縣房價中位價為1,350萬元，已經追上新北市，到了今年第2季新竹縣房價中位價為1,408萬元，僅比新北市房價中位數略少12萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新竹地區受到科技業近年蓬勃發展帶動，園區客的收入增加，連帶區域房價近三年也呈現飆漲走勢，房市也出現「竹北追上新北」的態勢，一手市場的研究機構房價指數，新竹一手市場也出現房價一年漲8成的誇張現象，房價漲幅遠勝於通膨。

統計顯示，2019年第3季新北市含車位的房屋，實價的中位價為1,275萬元，今年第2季則是1,420萬元，3年（12季）之間，房價多了145萬元；新竹縣2019年第3季含車位的房屋中位價825萬元，當時房價還相當親民，不過今年第2季已經是創新高的1,408萬元，房價多了583萬元，房屋總價已經追上新北市。

若以單價差距來看，同樣含車位的建物中位單價，2019年第3季新北每坪26.6萬元，新竹縣則是每坪18.4萬元，新北市每坪單價比新竹縣多約8萬元，不過今年第2季新北市房價每坪33.1萬元，新竹縣則是每坪33.2萬元，已經追上新北市。

曾敬德指出，新北市房價分布區間比較廣，從2字頭到8字頭的產品都有，新竹縣主要以竹北為主要的房市交易區，整體住宅產品的分布比較整齊。

若以房價上漲的趨勢與強弱來看，新竹因為產業競爭力的大幅提升，過去一段時間的確帶動房價大幅走揚，且力道遠勝於其他都會區，不過，需要注意的是，房價高漲遇到產業進入盤整期後，短期內房市也有熄火跡象。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

房價 房市

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