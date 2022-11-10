房價總價3年暴漲580萬 新竹縣單價超車新北市

根據內政部實價資料顯示，2019年第三季新北市房屋加上車位的中位總價為1,275萬元，同時間新竹縣房價中位數為825萬元，新北房價比新竹縣多上450萬元，不過從去年第四季，新竹縣房價中位價為1,350萬元，已經追上新北市。

若以單價差距來看，同樣含車位的建物中位單價，2019年第三季新北每坪26.6萬元，新竹縣則是每坪18.4萬元，新北市每坪單價比新竹縣多約8萬元，不過今年第二季新北市房價每坪33.1萬元，新竹縣則是每坪33.2萬元，已超車新北市。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新竹地區受科技業近年蓬勃發展帶動，園區客收入增加，區域房價飆漲，房市也出現「竹北追上新北」的態勢，一手市場的研究機構房價指數，新竹一手市場也出現房價一年漲8成的誇張現象，房價漲幅遠勝於通膨。

統計顯示，2019年第三季新北市含車位的房屋，實價中位價為1,275萬元，今年第二季則是1,420萬元，3年之間，房價多了145萬元。

新竹縣2019年第三季含車位的房屋中位價825萬元，當時房價還算親民，不過今年第二季已經是創新高的1,408萬元，房價多了583萬元，房屋總價已經追上新北市。

曾敬德指出，新北市房價分布區間比較廣，從2字頭到8字頭的產品都有，新竹縣則主要以竹北為主要的房市交易區，整體住宅產品的分布比較整齊，不過就房價上漲的趨勢與強弱來看，新竹因為產業競爭力的大幅提升，過去一段時間的確帶動房價大幅走揚，且力道遠勝於其他都會區，不過房價高漲遇到產業進入盤整期後，短期內房市也有熄火跡象。