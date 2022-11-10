營業額逆勢成長 築間餐飲集團宣布年終獎金1.2個月起跳

距離年底僅剩下1個多月左右，「年終獎金」開始成為員工熱門話題。築間餐飲集團在今年8月率先宣布調漲2023年基本起薪後，今再率先宣布將發放以1.2個月為基準的年終獎金，高於去年的1個月。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，隨著開啟、防疫政策解封，國內餐飲市場恢復疫前水準，近三年雖深受疫情影響，但築間餐飲集團則逆勢成長，屢屢突破疫情困境，展店數創新高外，營業額更是每月創歷史新高。

繼2021年發出3000萬元的年終獎金，林楷傑今再次霸氣率先宣布，任職滿一年以上（含）員工，將發放「1.2個月為基準的年終獎金」，其他依年資及年度考績作為依據發放年終獎金，提早犒賞這一年來跟集團一起打拚的夥伴，目前集團員工約2800人，正職比率約70%，預計年終獎金將發出5000萬元。

林楷傑表示，今年前10月營收36.2億元，其中7月開幕的「築間幸福鍋物」基隆潮境公園店，創下單月單店近千萬元的業績，今年預估可達成目標45.5億元，較去年成長約50%。

林楷傑也說，在展店計畫方面，截至今年10月為止，總店數已達130家，年底之前預計再展店20家以上，預估突破150家以上。其中包含預計於12月中下旬在台中水湳經貿園區開幕的兩個全新品牌「絵馬別邸」、「NAKAMA 肉匠屋ステーキ」，分別為主打挑戰金字塔頂端客群的火鍋餐廳，及結合日式及在地台灣味的排餐料理餐廳，目前正如火如荼籌備中。