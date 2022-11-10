高雄1字頭購屋區 一年間10區剩3區

近年高雄房價一路飆漲，台灣房屋集團統計，高雄屋齡10年內輕齡大樓、華廈，去年上半年還有10個行政區平均單價落在1字頭，但今年上半年，僅剩下大樹、林園及梓官三個行政區，其餘行政區房價均已跳升2字頭以上，市區1字頭屋齡較新大樓華廈，近乎絕跡。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，屋齡十年內住宅，是多數民眾偏好的購屋黃金屋齡，去年上半年三民、左營、鳳山部分商圈，還有機會以1字頭買到屋齡5年內的3房大樓。

但去年下半年高雄開始受產業話題及公共建設利多，帶動房價漲到最高點，今年市區1字頭輕屋齡物件交易，僅剩零星個案，購屋族買房如想求新又求近，預算就得提高，或是拉高屋齡、地段拉遠，將更有利尋求合適物件。

觀察今年上半年，高雄共有7個行政區，輕屋齡住宅房價表現突飛猛進，短短一年間就從1字頭房價攜手登上2字頭列車，且這些區域多為市郊蛋白區，其中像是岡山、楠梓區增幅逼近4成，仁武及橋頭則漲破4成，橋頭區更以46.5%增幅，排名第一。

台灣房屋巨福岡山加盟店店東曾培宜表示，高雄早年房價較親民，即便在市區商圈，以1字頭購買屋齡較新的物件機會大，幾個快速登上2字頭的蛋白區，早期對在地人來說，就是屬於地段較偏的商圈，購屋較具抗性。

曾培宜表示，近幾年受產業建設利多加持，橋頭、仁武、楠梓、大寮、小港都屬於「南部半導體S廊帶」一環，岡山則有樂購廣場、高醫岡山分院等重大投資建設，且多數行政區都有捷運機能加持，離塵不離城，成為建商推案重鎮，磁吸人口不斷移入，也更具創價優勢。

以岡山新成屋「薰衣巢」今年最高單價已有逼近3字頭，橋頭2房小宅「全民萬歲」、「棋琴20重奏」、仁武「芳崗澄品」、預售案「三發．首席大院」等今年最高單價皆已突破3字頭。