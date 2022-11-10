1111狂歡慶！Kkday飯店住宿特惠搶 加碼週週快閃優惠25折起

台北國際旅展才剛落幕，緊接著迎接電商年度促銷大檔雙11，深度旅遊電商平台KKday順勢於今（10）日起接續主打「雙11狂歡慶」活動，包括雙11優惠住宿方案、再贈111點KKday Points點數回饋，更週週加碼快閃特惠，優惠最低二五折起；為迎接年末聖誕及跨年檔期，KKday同步祭出多項聖誕節慶與跨年出遊優惠商品，首推去年秒殺的101跨年演唱會煙火秀奢華二日遊，享受圓山飯店國宴和入住五星飯店，倒數後還可以選擇到宜蘭龜山島或新竹雪霸農場迎接元旦日出，一路嗨到2023。

KKday分享，旅展期間，國旅商品不只詢問度高也十分熱賣，為延續國旅熱潮，KKday順勢主打「雙11狂歡慶」活動，攜手包括台北君品、台北老爺、新竹福華、桃園石門福華、亞都麗緻、高雄圓山及高雄洲際等全台超過30間星級飯店祭出雙11特惠，除房價優惠二五折起外，另可享各大飯店雙11特贈禮遇如：高雄洲際酒店一泊二食雙人住宿9,653元起，加價11元即可升等豪華經典大床港灣海景房；台北維多麗亞酒店跨年房雙人入住三天兩夜14,542元起，每人續住只要加價1,111元；KKday同步針對雙11住宿方案加碼贈111點KKday Points點數回饋，累積點數可於下次消費折抵。

除了整月雙11優惠方案外，KKday更於10/31起至12/4，加碼推「週週快閃特惠方案」，自本週一起陸續登場，主打台南新開幕禧榕軒大飯店，可享受頂樓花園泳池，含早餐外、加價11元再贈微醺套組，有獨家飲品二杯、輕食點心一份，雙人房售價3,399元起(約三二折起)；親子客可選擇台中麗寶賽車主題旅店T12 Hotel，推出加價11元及贈送「麗寶樂園天空之夢摩天輪搭乘券」，雙人入住4,686元起(約四七折起)；針對泡湯季則推出，全台唯一套房式溫泉飯店，台北淡水蘊泉庄住宿一泊二食，售價7,999元起(約三折起)，套房皆一房一廳格局，還有獨立泡湯池，加價1,111元就可升等30坪的水舍套房，好好享受頂級度假感，另外，11/14下週一將一日快閃開賣花蓮遠雄海洋公園雙人套票，只要1,214元，相當於六八折，限量300組，搶到賺到。

迎接年底最大盛會，KKday今年重磅推出獨家跨年商品台北玩瘋101跨年演唱會煙火秀奢華二日遊，帶領貴賓進入圓山飯店享用頂級國宴，同時安排專屬密道導覽，晚上再到市府前演唱會與台上巨星一同狂歡，跨年倒數後還能入住台北五星喜來登酒店，保證有房，每人下殺8,800元，11/30前刷VISA簽帳金融卡並輸入折扣碼「VISA2211」還可享八五折。

另外還有台北101觀景台高空跨年煙火星光夜派對，讓旅客感受最獨特視角的煙火秀，同時享受美食飲品、精彩魔術秀和實境解謎等，宛如一場私人盛宴，11/30前早鳥價1,800元，目前已銷售超過九成，提醒民眾要搶要快。