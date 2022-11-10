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疫後觀光業復甦 62業者廣徵3千職缺

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
勞動部動力署12日在新北市三重綜合體育館辦理擴大徵才。圖為新北市府徵才活動。本報資料照片
勞動部動力署12日在新北市三重綜合體育館辦理擴大徵才。圖為新北市府徵才活動。本報資料照片

新冠疫情重擊旅遊產業，直接導致人才大量流失，隨著生活逐漸回到正軌，觀光產業需才孔亟，勞動部動力署12日在新北市三重綜合體育館辦理擴大徵才，集結62家飯店、餐廳等業者徵才3千人，並提供Switch等200個獎品抽獎，吸引民眾報名。

2022台灣就業通北區觀光產業徵才活動將於後天辦理，邀請北部地區業者包括晶華酒店、喜來登飯店、老爺酒店、文華東方、大倉久和、W飯店、雄獅集團、東南旅行社、微風集團及貳樓餐飲等62家企業到場徵才。

職缺包括櫃檯員、房務員、救生員、清潔員、主廚、儲備幹部等各式職缺，月薪約3萬元左右，其中台北士林萬麗酒店中式點心師傅，更提供至少5萬元起薪，希望吸引專業師傅報名應徵。

現場除可應徵工作外，另設置免費體驗專區，包括工作小幫手體驗館提供旅宿、餐飲相關職業輔助工具進行展示介紹與體驗。職涯諮詢服務以生動遊戲理解觀光產業職涯所需特色。職業訓練成果展示冷凍空調職類及園藝造景職類體驗。創客產品手作提供創意手搖音樂盒及循環回收環保盆器DIY。及多元創業試吃提供各式中西式麵包蛋糕、德國布雷等試吃。

另外事前預約可抽超商500元禮券、威秀電影票等好禮。活動當天到場前500名民眾可獲得早鳥防疫禮品。另當天填寫求職登記表或至活動各專區體驗者，集點完成即可參加摸彩，可抽到Switch、AirPods Pro、拍立得相機等80項禮品。

徵才活動將於12日周六上午10點至下午2點，在三重綜合體育館（新北市三重區新北大道一段2號）舉行，期為疫後復甦的觀光產業注入新活水。

報名網址： http://sfevent.sferp.com.tw/SFEvent/RegistrationApplication/SFE_WEB_REG_19053101/index.aspx?EventSN=74291732-cd32-4012-a843-8829840c75fd

徵才活動 觀光

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