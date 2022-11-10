8年漲兩倍！桃園市區透天狂漲 房仲曝2大因素

全國不動產企研室觀察桃園市桃園區實價登錄資訊，多筆老透天房價驚人翻漲，有不到1年增值逾400萬，也有47年老透天從800萬翻漲至2,366萬，8年獲利1,566萬元，增值近2倍，比一般公寓、大樓投資報酬率高出許多。

全國不動產總經理藍怡婷指出，根據實價資料，桃園區五福二街一棟屋齡47年老透天，屋主在103年以800萬元進場，今年3月轉手房價來到2,366萬元，8年增值1,566萬元。

另外，大德二街今年8月出現持有9個月，總價從680萬翻揚至1,112萬的35年透天，獲利432萬；民安路則在今年7月出現持有1年4個月，總價從850萬漲至1,260萬元的48年老透天，增值410萬元。

愛十街則有轉手3次的45年老透天，屋主在106年10月以960萬入手，去年11月就以1,568萬轉手，賺了608萬，4個月後又加價182萬元以1,750萬元交易，短期內快速增值。

全國不動產桃園南平店店東吳蕙君分析，這些老透天身價突然暴漲有2大因素，首先，幾乎都享捷運綠線、台鐵紅線等建設利多議題，如五福二街、愛十街近捷運綠線G10、G9站，復興路鄰台鐵桃園站等。

其次，都搭上桃園近期最夯的老屋翻修議題，這些老透天只要斥資100~200萬裝修整理，拉皮翻新後很受自住客歡迎，因此轉手價格都能有數百萬不等的價差，民眾查詢實價登錄，只要發現老宅轉手價格數倍翻揚，可以自行研判都是經過整建維修後才能有此身價。

全國不動產桃園南平店店東吳蕙君指出，桃園市政府近年積極推動老宅整建維護並提供補助，由於新建案房價飆高，整建翻新拉皮後的老屋坪數實在，價格亦相對親民，很受民眾歡迎。

她表示，目前市場上以總價1,500萬以下的老透天接受度最高，待拉皮整建整修後，轉手總價約可來到2,000萬元，與一般大樓4房市價差異不大，是老屋翻新後最能被市場接受的總價帶，也因此買賣詢問度一直很高，即便市場近期轉冷，仍是不少購屋族指定產品。