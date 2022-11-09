嘉義優鮮×楓康超市 17種嘉義熱銷商品楓康超市直購

嘉義縣政府為推廣在地嘉義優鮮的農特產品，讓更多人品嚐到嘉義的優質產品，攜手楓康超市自即日起至2023年1月2日舉辦「嘉義優鮮」農特產品展售活動。

嘉義縣政府特別邀請百萬網紅陳葳於楓康超市青海店當一日店長，現場料理阿里山極邊山葵拌麵以及民雄金桔加工廠金桔果汁，邀請民眾一起試吃嘉義優鮮的美食，吸引上百名民眾入內參觀消費，也替17間嘉義優鮮業者進駐楓康超市進行宣傳。

一日網紅店長活動，也邀請到農業處副處長李建霖到場，共同推廣嘉義優鮮的農特產品。

擁有嘉義優鮮標章的17項產品：義興家釀-鮮味甘露.厚味油膏、阿里山極邊山葵-山葵醬拌麵.山葵酸辣拌麵、民雄金桔加工廠-金桔果片.金桔檸檬濃縮汁、陽光鵪鶉牧場-法式鵪香蛋捲。

東和油脂-東和芝麻花生夾心酥.東和花生夾心酥、蝦鮮生-咔啦蝦原味. 咔啦蝦蒜辣.咔啦小卷椒鹽.咔啦蟹椒鹽.咔啦魷椒鹽.咔啦龍珠椒鹽、Fun心鮮蝦-虱目魚尬鮪魚鬆、海浬寶-醇鑫膠原四物飲。

即日起至2023年1月2日，陸續入駐楓康超市新竹光明店、彰化永靖店.鹿港店、臺中東山店.黎明店.青海店.敦化店.健行店、南投草屯店.南投店等共10間楓康超市，讓在中部民眾可以享用來自嘉義縣的優質產品

同時在楓康超市LINE團體群組，以及線上直播也會不定期的推出團購優惠，讓全台民眾都可以線上購費。

「嘉義優鮮」是嘉義縣農業的共同品牌，以成為全台灣最受信任的品牌為目標，產品要申請到標章須經過嚴格審查，從農產品履歷證明及檢驗報告、食品衛生安全，到產品自身是否具有品牌特色，以及行銷效益等面向進行評分，符合資格的佼佼者才能拿到認證標章。擁有標章的產品，在品質方面都在水準以上，消費者可以買得安心。

嘉義縣政府期盼這次與楓康超市聯手，可以打響嘉義優鮮的知名度，也讓嘉義縣的優質小農能夠讓更多人認識，成為將嘉義優鮮推廣到全台灣的第一步。