虎航上市IPO想過關 兩大問題要解決

虎航（6757）近日公告第3季財報，前三季每股大虧6.15元，市場關注若連虧三年會否導致無法順利上市IPO。證交所主管今（９）日表示，依規定，獲利是送件申請上市必要條件，但上市審查將綜合考量其他條件，包括銷貨是否過於集中、淨值偏低等；證交所近期內部將討論虎航上市案，預計今年底前送審議委員會做出准駁。熟知上市審查人士表示，除非虎航自行撤件，否則IPO機會仍在。

因應新冠肺炎疫情衝擊企業營運，證交所、櫃買中心在2020年7月祭出IPO寬容措施，虎航在2021年12月28日送件申請上市。IPO寬容措施包括企業在2020年底前與證交所完成上市契約簽訂，得申請延長上市掛牌時限，即從函知上市契約日起六個月內掛牌，延長至九個月內，上櫃公司亦同；同時彈性調整2021年IPO案獲利能力認定條件，上市、上櫃公司條件不同，以上市公司來說，本國上市公司獲利能力觀察期間，彈性調整為最近三個會計年度任擇二個會計年度。虎航雖2020年以來都是虧損，但2018、2019年都是有獲利，每股稅後純益各為4.91元、4.04元，可依寬容措施，選擇2019年為最近一個會計年度，可向證交所申請上市。

不過，外界因而誤解獲利能力是公司能否通過上市審議的唯一條件。依證交所規定，上市審議條件相當多，市場人士表示，以虎航為例，相較於盈虧，銷貨集中度、淨值等問題才是更大疑慮。

以日本航線為主的虎航在疫情發生後航班大受影響，後來雖將飛機租借華信以減少虧損，但又衍生銷貨過度集中問題，所幸目前日本國門大開，虎航業務恢復熱絡，或有機會解套銷貨太過集中問題；至於淨值問題，虎航因連年虧損，淨值大受影響，不利IPO，但若母公司華航可予增資，亦可解套。熟悉內情人士指出華航應該會幫忙增資。因此，虎航上市案是否因此告吹，還有待觀察。