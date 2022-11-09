MIC發布報告，消費者參與電商購物節，預算大增四成

資策會產業情報研究所（MIC）發布2022年電商購物節消費者調查，臺灣網友在電商購物節年度平均消費金額為21,728元，較2021年大幅增加6,655元，年成長44%。年消費超過萬元的網友，從2021年37%增加至2022年47%，年消費超過5萬的高消費力族群從2021年7%增至2022年12%。

資深產業分析師胡自立表示，今年雙11購物金額漲幅將是判斷網購消費力是否能在疫後持續顯著提升的指標，觀測2022年電商購物節年消費金額成長主要有三個因素，一是疫情改變民眾消費行為，消費者習慣頻繁網購，二是電商業者積極造節加上頻繁短期促銷的成果發酵，三是通膨因素驅動消費者理性購物，對價格敏感度上升，反映在2022年消費者參與電商購物節，計畫性購物比率從2021年六成微幅增至64%。

觀測電商造節對於消費者的影響力，資策會MIC表示，七成網友會因為電商造節增加消費，特別是中高齡族群響應程度最高。在電商購物節排名變化，雙11（84%）依舊居冠，第二名為雙12（43%）、第三名為618購物節（29%），前三名皆較2021年成長，雙11成長2%、雙12與618購物節漲幅高達7%，不過第四名的99購物節（27%）下滑明顯，從2021年第2名跌至2022第4名，比例下滑10%。針對國內業者造節，38女王節（13%）整體排名第五，較2021年上升一位，而心禮節（12%）排名第六。

觀測消費者參與所有購物節的趨勢，電商購物節（64%）連年居冠，然而可觀察到比例較2021年下降3%，相反的，位居第三名的百貨周年慶（26%）提升近2%，成為2022年成長幅度最多的購物節。胡自立表示，雖然漲幅不明顯，然而可預期隨著疫情紅利消退，實體回流將對電商購物節產生部分影響，伴隨疫情逐漸回歸常態，消費者回流實體零售或百貨的幅度值得觀察，也是電商業者接下來最大的挑戰。