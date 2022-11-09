原物料大幅上漲 統一前三季獲利寫近六年新低

統一（1216）9日公布第3季財報，營收為1,417.6億元，年增13.4%，稅後純益55.26億元，年減3.3%，每股純益（EPS）為0.97元。

統一今年前三季營收為3,964.9億元，年增10.8%，稅後純益為146.1億元，年減11.4%，為近六年新低，EPS為2.57元。統一表示，獲利衰退原因，是因今年食品及食糧事業，受原物料大幅上漲影響毛利，並認列轉投資統一證券所致。

統一指出，台灣食品本業持續秉持聚焦經營及穩定增長；台灣飼料銷售量增長暨越南水產及畜產內銷市場穩定復甦，致累計至第三季食糧事業部整體營收較去年同期增加15.15億元，成長11.8%。

不過，統一中控今年前三季獲利約人民幣11.46億元（約新台幣50.33億元），年減23%，因受大宗原物料價格上漲、油價上漲及疫情影響運輸費用增加，致獲利衰退。

統一轉投資小金雞統一超（2912），今年前三季稅後純益73.13億元，也較去年同期增加11.8%，每股稅後純益（EPS）為7.03元。台灣7-ELEVEN持續展店，截至今年9月底店數為6,570家，和去年同期店數6,295家相比，淨增加275家。

統一超轉投資事業方面，菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（星巴克）、統一精工、統一生活（康是美）等表現不俗有效貢獻營收，業績均較去年同期雙位數成長，加上鮮食、咖啡、ES佣金等類別持續穩健成長，帶動整體營收穩步向上。

馬口鐵大廠統一實（9907）因鐵產品平均售價高於去年同期，加上開發大陸以外地區之馬口鐵底片客戶，以保持穩定的產銷量；飲料包裝業務雖受大陸局部疫情影響，但仍保持穩定營運，今年前三季獲利22.56億元，年成長66.75%，主要是鐵產品之產銷穩定且平均售價優於去年同期，營收及毛利均增長，使本期獲利成長。

台灣神隆（1789）今年前三季獲利2.52億元較去年同期增加0.62億元，成長32.6%，主要係為客戶策略合作及針劑事業業務之營收及其營業利益增加，使獲利成長。