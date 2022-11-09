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國光生拚疫苗以外CDMO業務 估2026年出貨總數達1億劑

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
國光生物科技董事長暨執行長詹啟賢。聯合報系資料照片／記者黃文奇 攝影
國光生物科技董事長暨執行長詹啟賢。聯合報系資料照片／記者黃文奇 攝影

國光生（4142）今（9）日表示，為了創造業務多元化發展，公司在發展人用疫苗、快篩檢驗試劑及動物疫苗事業之外，也正在積極發展CDMO（委託開發暨生產服務）業務。法人預期，國光生技連同自有流感原液、自有品牌各項產品，再加上CDMO業務之後，預期到2026年全公司總出貨量要比今年成長五倍達1億劑。

國光生技今日受邀出席線上法說會，公司說明，今年受惠國內公費流感疫苗標案，以及中國大陸四價流感疫苗的出貨，前九月營收16.7億元，已超越去年全年表現，其中今年前三季外銷佔公司營收佔比61%，提前達到外銷業績超過內需市場的目標。尤其是中國大陸今年起獲得的四價流感疫苗許可證，預期明年的價格及出貨量，都將追平台灣水準。

除了流感疫苗之外，國光生技不論是快篩檢驗試劑、破傷風疫苗或是孫公司夲牧公司發展的動物用疫苗，今年起都將成為帶動公司發展的重要動能，其中破傷風疫苗廠已經建置完成，預計2024年初開始量產。

此外，國光生技目前也已開始強化CDMO的接單，雖然目前只佔公司營收的5%，但CDMO未來的接單速度會比疫苗更快，整體出貨量也會超越疫苗，成為公司發展的主力業務。

國光生技表示，公司目前已完成兩條充填產線的建置，總產能達1億劑，現有的CDMO客戶天道醫學，過去透過國光生技充填生產伊諾肝素納，每年數量約300萬劑，隨著第2條充填產線明年啟用，預期2024年國光生技可為天道醫學充填量產的規模將可達到4,000萬劑以上。

國光生技在現有的CDMO客戶之外，目前也配合新的客戶需求，正向韓國FDA及巴西ANVISA等國衛生單位申請認證，其中韓國主要是在洽談自有品牌疫苗及原液銷售，巴西則是爭取當地的CDMO專業充填，以及自有品牌疫苗及原液銷售。

法人分析，國光生技今年包括流感原液、自有品牌各類產品，再加上CDMO的接單，全公司總體出貨量為2,200萬劑，明年2023年可躍升至3,200萬劑以上，隨著CDMO的訂單快速成長，預期到2026年公司總體出貨量可逼近1億劑，將較今年成長近5倍。

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