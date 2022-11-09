虎航上市案恐生變？公司：上市申請案仍在進行中
市場傳出國內唯一平價航空台灣虎航（6757）因前三季繼續虧損上市案恐生變。台灣虎航今（9）日表示，上市申請案依原規劃進行，因本申請案仍在進度中，為避免影響金融秩序及進度，皆依主管機關公告為準，請外界勿過度臆測。
台灣虎航日前已公布前三季營運成績，由於國境今年10月才開始放行，所以台灣虎航前三季營收低迷並且持續虧損，前三季每股虧損6.15元。
台灣虎航業務非常單純，主要以載客為主，國人無法出國，就算力拚貨運，營收還是無法衝高，截至第三季底，前三季的營收4.51億元，稅後虧損24.6億元，每股虧損6.15元。市場推估，隨著國境開放後，出國人潮持續攀升當中，台灣虎航的營運有望漸入佳境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言