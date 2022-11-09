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虎航上市案恐生變？公司：上市申請案仍在進行中

經濟日報／ 記者黃淑惠／即時報導
市場傳出國內唯一平價航空台灣虎航（6757）因前三季繼續虧損上市案恐生變。圖為台灣虎航客機停放於機坪。聯合報系資料照片／記者黃仲明 攝影
市場傳出國內唯一平價航空台灣虎航（6757）因前三季繼續虧損上市案恐生變。圖為台灣虎航客機停放於機坪。聯合報系資料照片／記者黃仲明 攝影

市場傳出國內唯一平價航空台灣虎航（6757）因前三季繼續虧損上市案恐生變。台灣虎航今（9）日表示，上市申請案依原規劃進行，因本申請案仍在進度中，為避免影響金融秩序及進度，皆依主管機關公告為準，請外界勿過度臆測。

台灣虎航日前已公布前三季營運成績，由於國境今年10月才開始放行，所以台灣虎航前三季營收低迷並且持續虧損，前三季每股虧損6.15元。

台灣虎航業務非常單純，主要以載客為主，國人無法出國，就算力拚貨運，營收還是無法衝高，截至第三季底，前三季的營收4.51億元，稅後虧損24.6億元，每股虧損6.15元。市場推估，隨著國境開放後，出國人潮持續攀升當中，台灣虎航的營運有望漸入佳境。

台灣虎航 營收

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