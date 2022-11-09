台半前三季獲利再創高 稅後純益12.52億元、EPS 5.03元
功率半導體大廠台半（5425）董事會今（9）日通過今年第3季財報，受惠車用、工控等應用需求暢旺之下，台半今年前三季獲利再創新高，稅後純益達12.52億元，年增幅翻倍，每股純益5.03元，整體來說，台半2022年前三季的表現，已超越2021年全年的8.83億元及3.55元。
業界指出，台半早已積極佈署車用電子市場，時間已經數年之久，並成功打入美國、日本及歐洲等一線車廠，隨著自動駕駛及電動車等技術導入車用晶片數量提升，台半車用電子占營收比重同步看增，截至今年上半年已經達到35%左右，明顯高於去年全年的30%水準。
在整體營運效能改善、產品組合優化，以及車用、工控等應用續強之下，推升台半營運表現亮眼，今年第3季獲利4.81億元，季增24.94%、年增92%，每股純益1.93元；累計今年前三季稅後純益來到12.52億元，年增105%，每股純益5.03元，單季和累計皆寫下歷史新高紀錄。
法人看好，台半成長動能來自於40-100V車用MOSFET，車用終端應用涵蓋充電樁、48V輕油電功率元件、BMS和汽車照明等，有望在汽車電子化正向的趨勢下，同步推升台半後市營運。
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