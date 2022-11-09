聽新聞
test
0:00 / 0:00
國泰蔡家出手 砸7.89億元買回北市仁愛路起家厝
國泰建設（2501）今（9）日公告公司關係人萬達投資，以總價7.89億元購入預售在建個案「敦南霖園」二戶以及八個車位；國建指出，全案預計2025、2026年完工交屋。
據悉，目前興建中的「敦南霖園」新案，前身是國泰金控創辦人蔡萬霖的起家厝「霖園大廈」，全案坐落於台北市仁愛路四段、敦化南路一段、東盡街、四維路所圍的街廓，基地面積為330.33坪，該棟大樓起造人正是「台北市第十住宅公用合作社蔡萬霖等13名」，為地上14樓、地下二樓之「工」字型集合住宅。
「霖園大廈」在去年底、今年初正式拆除重建，屋齡逾40年，國建表示，目前全案工程進度正在地下室施作中，預計2025、2026年完工交屋。而今日關係人萬達投資所購入兩戶房屋以及八個車位，屆時也將認列收益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言