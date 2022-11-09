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國泰蔡家出手 砸7.89億元買回北市仁愛路起家厝

經濟日報／ 記者陳美玲／即時報導

國泰建設（2501）今（9）日公告公司關係人萬達投資，以總價7.89億元購入預售在建個案「敦南霖園」二戶以及八個車位；國建指出，全案預計2025、2026年完工交屋。

據悉，目前興建中的「敦南霖園」新案，前身是國泰金控創辦人蔡萬霖的起家厝「霖園大廈」，全案坐落於台北市仁愛路四段、敦化南路一段、東盡街、四維路所圍的街廓，基地面積為330.33坪，該棟大樓起造人正是「台北市第十住宅公用合作社蔡萬霖等13名」，為地上14樓、地下二樓之「工」字型集合住宅。

「霖園大廈」在去年底、今年初正式拆除重建，屋齡逾40年，國建表示，目前全案工程進度正在地下室施作中，預計2025、2026年完工交屋。而今日關係人萬達投資所購入兩戶房屋以及八個車位，屆時也將認列收益。

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