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年底促銷 台灣本田推本月入主CR-V即贈Tokuyo紓壓座椅

經濟日報／ 記者邱馨儀／即時報導

各車廠都在11月強力促銷，在三菱、TOYOTA、NISSAN之後，HONDA也有重禮。

本田宣布，本月入主CR-V全車系立即贈送「Tokuyo Mini玩美plus紓壓座椅」(價值49,800元)，再享「五年不限里程延長保固」，讓消費者享受到高質感車款時，還能慰勞您及您的家人，敬請廣大消費者把握本月最佳購車良機。

車廠指出，明年過年相當早，為了提前搶占市場，各家車廠相繼在11月祭出重賞，使得年底成為今年車市的熱季之一，預期在各車廠的積極促銷之下，11月的新車掛牌數也將優於以往此時。

台灣本田指出，CR-V全車型配置1.5L VTEC Turbo 渦輪增壓引擎，創造193 PS超大馬力、24.8 kg-m強勁扭力實現絕佳的駕馭樂趣；全車型採用車身強度與輕量化並俱的Inner Frame先進工法及ACE鋼骨結構車體，造就難以匹敵的車體結構；全車型搭載先進的Honda SENSING智慧安全主動防護系統，提供車主高達23項主被動安全防護。全新世代CR-V不僅延續歷代優異基礎，更以凌駕同級SUV的動感性能、安全防護、先進驚艷外觀、上乘質感以及絕佳的寬敞舒適空間，為重視家庭的您帶來嶄新價值。

本田 車市

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