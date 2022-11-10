「疫」然閃耀！《2022第五屆網路口碑之星》28家得獎企業名單揭曉 新增「ESG」類別獲關注

image source:《DailyView網路溫度計》

文／陳羿郿

全台最大數據內容媒體《DailyView網路溫度計》今（9）日舉辦「2022第五屆網路口碑之星」頒獎典禮。今年以「疫然閃耀 串連永續新常態」為主題，聚焦ESG、零接觸經濟、線上學習娛樂及休閒健康等四大產業，從多達3,361家品牌中，依據網路聲量、正負評比，納入地點評論、app之評論數量與星等評分綜合排名，分別頒發「策略卓越獎」、「領航創新獎」二大獎項，今年共計28家企業獲獎。

現場眾星雲集，特別邀請到無任所大使暨台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、數位發展部數位產業署署長呂正華、台大管理學院教授郭瑞祥及網路溫度計共同創辦人金志丞等重量級頒獎嘉賓，以肯定獲獎企業在疫情期間，持續發光發熱的品牌，贏得消費者的好口碑。

4大疫後新常態 網購、環保成主流



2022年，隨著疫苗施打普及與城市解封，全球正走入「後疫時代」，商業活動再次開放、經濟回溫後，面對加速所帶來的新常態(The New Normal)，每個產業依舊在挑戰中積極找尋新商機。大數據股份有限公司營運長蔣志薇指出，疫情衝擊下造成物價指數上揚，品牌需控制成本；而在網路上無論是政府發布/解除二、三級警戒或是群聚感染、俄烏戰爭的消息，都造成資訊量大增。過去兩年社群、討論區/部落格持續成⻑，不同的是，直播則呈現有衰退跡象。

各大產業愈來愈著重數位轉型，也讓科技品牌持續穩居全球前十大。蔣志薇表示，有六大趨勢值得注意：一、疫情期間更多消費者轉往電商平台購物，實體通路需更積極佈局電商。二、健康意識抬頭，新品牌掌握消費者此需求，紛紛出頭。三、居隔加速閱讀⾏為改變，電⼦閱讀器、電⼦書需求⼤增。四、中⾼齡⽤⼾加⼊使⽤⾏動⽀付，有75%消費者因疫情更常使⽤。五、更多消費者開始付費使⽤OTT影⾳串流平台。六、疫情加速全球達成永續發展共識，在政府推動、媒體報導、企業跟進下，ESG聲量持續上揚。總言之，網路購物、環保永續、數位支付及數位閱讀，有望成為「疫」後新常態。

▲大數據公司營運長蔣志薇於2022網路口碑之星頒獎典禮分享數位趨勢洞察。

響應永續顯學 特增「ESG」類別

其中，今年度更特別新增「ESG」類別，由於疫情的影響讓經濟與社會之永續性(sustainability)與ESG議題在國際社會受到了極大的重視，這股浪潮在近兩年同步吹進了台灣，影響力正持續擴大。網路溫度計共同創辦人金志丞表示，疫情不只是健康危機，也是永續發展危機。儘管每個人對永續發展的定義各有不同，但大家都能認同，永續發展涵蓋貧窮、飢餓、醫療保健、教育等社會議題，同時包括就業、財務安全、與普惠金融等經濟議題，各個議題密切相關。回顧過去幾十年，從來沒有一個大事件與此次疫情一樣，突顯出永續發展議題彼此密切相關，而且牽動每個人的生活。有鑑於此，永續發展不應再被當成是事不關己的問題。本屆加入ESG這個項目，期盼支持做出正面轉變並造福社會的各大企業。

▲網路溫度計共同創辦人金志丞

阿翰奪「最具爆發式聲量YouTuber」

此外，本屆評選「最具爆發式聲量YouTuber」得獎者為「阿翰」(曾文翰)，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，阿翰在2022年網路口碑之星評選期間（2021/7/1~2022/6/30），網路聲量高達127,723筆，臉書追蹤數104 萬；YouTube超過85萬訂閱。阿翰以「阮月嬌」等虛擬自創角色爆紅，多取材自個人生活，擅長將周遭常見的人事物形象化。2022年4月13日，於YouTube上傳「算命阿姨 九天玄女之天女散花」，以算命阿姨廖麗芳為主角之影片，引發廣大迴響，截至2022年8月5日，已累積約1,134萬觀看次數。在第57屆金鐘獎開場影片更與主持人曾寶儀一同演繹今年優秀戲劇作品的場景，還經典再現「九天玄女」的片段，被網友評為「金鐘獎史上最厲害的開場影片」。

共28家企業獲網路口碑之星獎項

「策略卓越獎」、「領航創新獎」兩項大獎得獎產業則包含：度假飯店、保健食品、老屋咖啡廳、中式連鎖餐廳、日式連鎖餐廳、數位證券、數位支付、電商平台、線上書店、線上知識平台、OTT影音串流平台、ESG科技、ESG金融、ESG生活等14項主題類別，出席受獎企業品牌熱烈，多達28家。完整得獎名單如下：

金志丞表示，隨著疫苗施打普及與城市解封，全球正走入「後疫時代」，商業活動再次開放、經濟回溫後，面對加速所帶來的新常態(The New Normal)，每個產業一次一次在挑戰中積極找尋新商機。而與疫情共存的兩年時間裡，對大多數企業來說無疑是個危機，但對想永續穩健或開拓新局的品牌與企業而言，卻是個重獲新生的數位轉型契機。

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