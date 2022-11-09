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威剛推新創作者固態硬碟 極致散熱設計、完美相容PS5遊戲主機

經濟日報／ 記者李孟珊／即時報導
威剛科技今日推出LEGEND 960 MAX PCIe 4.0創作者固態硬碟。圖／威剛提供
威剛科技今日推出LEGEND 960 MAX PCIe 4.0創作者固態硬碟。圖／威剛提供

近來在疫情及Intel、AMD相繼推出新世代主機板，推升消費市場換機潮和高效能PCIe 4.0固態硬碟的需求增長，加上PS5遊戲機對固態硬碟的散熱要求，記憶體模組廠威剛（3260）今（9）日推出固態硬碟LEGEND 960 MAX，完美相容PS5遊戲主機。

威剛表示，固態硬碟LEGEND 960 MAX榮獲GOOD DESIGN日本設計大獎肯定．其連續讀寫速度高達每秒7,400/6,800MB，獨特的立體散熱鰭片設計，能讓PS5主機中運作的硬碟達到40%的大幅降溫。

威剛指出，LEGEND 960 MAX採用PCIe 4.0傳輸介面，符合NVMe 1.4標準，較一般PCIe 3.0固態硬碟傳輸速度提升4倍，並可向下相容PCIe 3.0平台，同時面對大量的密集創作，LEGEND 960 MAX具備750K/630K IOPS的隨機讀寫速度，提高多工處理效率，適用於Intel和AMD最新平台發揮優異效能。

威剛強調，LEGEND 960 MAX立體散熱鰭片，打造專業對流設計，讓安裝於主機板上的硬碟能大幅降溫40%，是3D動畫、遊戲開發、虛擬視覺化等高複雜性設計的最佳解決方案。

威剛科技今日推出LEGEND 960 MAX PCIe 4.0創作者固態硬碟。照片／威剛提供
威剛科技今日推出LEGEND 960 MAX PCIe 4.0創作者固態硬碟。照片／威剛提供

固態硬碟 威剛

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