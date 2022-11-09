空機塞滿LV包 藝人何如芸讚星宇K董張國煒疼惜員工

藝人何如芸日前在臉書上發文，表示這次去新加坡選擇搭乘星宇航空，並大讚張國煒是個非常嚴謹，且對員工極好的人。她分享張國煒有一次將空機從法國開回來，機裡都塞滿空姐託張國煒代買的LV，她忍不住露出羨慕的表情，張國煒大笑表示下次也可以幫忙帶。

何如芸臉書發文提到，先前代理的泰國香氛產品，有幸得到張國煒青睞，曾經約在他的辦公室會晤過2次，最後選作飛機上和過夜包的備品。她說，那次會議看見張國煒對飛機的熱情，只有非常摯愛，才能忍人所不能忍，並堅持自己的腳步。

張國煒告訴何如芸，每一次交機都是他自己去開回來。有一次張國煒從法國開空機回來，空機裡都塞滿了空姐託他買的LV。何如芸羨慕的眼神讓張國煒大笑，表示下次何如芸要買什麼他也可以替她帶。「由此可見，我相信他對員工是極好的，剛柔並濟，是智慧的管理者。」

除了對員工好，何如芸也分享張國煒曾為了太太親自開了8個小時的車，只為了幫他太太買一個愛馬仕包。原因是張國煒去法國接飛機時，隔壁城鎮的愛馬仕經理臨時通知他，表示有一個包一定當天要取貨，不能留過夜。張國煒便親自開來回8小時的車程幫他太太買。何如芸直呼「哇！這就是K董，我真的感動到眼睛都直了…」

何如芸感嘆，一個成功的企業領導人絕對是重點。她說：「我記得偌大的辦公區域，整排秘書的辦公桌上除了電話之外，空空如也，整齊劃一。原因是秘書說老闆規定辦公桌上只能有電話，抽屜裡不能有食物。」

她也分享星宇航空的員工告訴她，張國煒每次去檢查飛機，所有的工程人員都站在旁邊挫咧等，「因為老闆比他們都還懂，沒辦法呼嚨。」何如芸說，星宇航空大至飛機整體，小至下飛機前走的送客糖果，都顯示他的人生理念：「沒有最好，只有更好的堅持。」