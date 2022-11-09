特爾電力攜手北基持續油轉電計畫 屏東南州站服務升級

北基國際（8927）旗下三地能源子公司「特爾電力」，持續攜手母公司進行油轉電能源升級計畫。北基國際旗下加油站已由特爾電力協助設置36槍充電服務設施，上週特爾電力完成屏東南州台糖加油站服務升級，新增2樁4槍200kW的電動車充電服務設施。

三地能源目前正加速布局綠能事業版圖，搶攻光電、儲能及售電領域，子公司特爾電力也超前部署，積極佈局電動車充電樁市場，目前已有23個充電樁站點，預計今年底將達到30個充電樁站點的建置，特爾電力環島計畫將於今年逐步成形，屆時將能消弭CCS車主行車的里程焦慮。

為配合政府盤點國營事業據點並裝設充電樁政策，以油品事業為主的北基能源，除了在現有油品市場中提供繼續提供服務外，目前也與旗下子公司特爾電力攜手實踐「能源升級計畫」。

特爾電力在積極布局全台環島充電站點的同時，也同步持續協助加油站轉型，搶先攜手國營加油站台糖屏東南州站增設2樁4槍200kW充電樁，該站點距離交流道僅1分鐘不到的路程，是南北往來車輛必經的重要據點。

而11月中特爾電力台中世貿站也即將上線，屆時北基國際旗下的加油站，由特爾電力協助設置的充電服務設施將達36槍，北基與特爾將持續推動「能源升級計畫」，並讓綠能永續主流化。