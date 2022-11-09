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雙11購物節接棒！ Klook推限定快閃買一送一

經濟日報／ 記者楊文琪／即時報導
能無限次搭乘大阪市內地鐵、有軌電車和巴士的大阪周遊券，雙11當天都有買一送一，讓你暢玩日本也能省荷包。Klook提供
能無限次搭乘大阪市內地鐵、有軌電車和巴士的大阪周遊券，雙11當天都有買一送一，讓你暢玩日本也能省荷包。Klook提供

ITF台北國際旅展熱鬧落幕，雙11購物節緊接著到來。Klook線上旅展接棒推出第二波優惠，11月11日當日推出買一送一快閃，從早上11點起到晚上10點，每個整點來Klook上搶各種買一送一限量優惠，主題樂園、景點門票、交通票券到餐券通通都有，當天結帳金額滿3,000元Klook再送你300元旅遊金；如果正安排年底去國外跨年，或是準備來趟台灣小旅行，都可以趁雙11來Klook上瘋搶折扣。

Klook表示：「作為解封後第一個實體旅展，ITF現場真的感受到旅客滿滿好想出國的心情，Klook海外商品的預訂量在旅展期間大漲了三倍以上，更獲得主辦單位頒發『最佳人氣獎』；為回饋廣大旅客的支持，Klook也將在雙11當天推出更多快閃優惠，包括日本環球影城、東京豐洲teamLab、韓國首爾Wild Wild猛男秀、日韓sim卡等買一送一，每個整點輪番上陣，如果旅展期間沒搶到優惠的你千萬別錯過雙11快閃活動。」

看準日本是台灣人最喜歡的出國旅遊地點之一，Klook雙11當天推出多個日本人氣旅遊商品買一送一，除了出國必備sim卡外，還有大人小孩都超愛的日本環球影城、能飽覽東京全景的東京鐵塔瞭望台，以及超好拍的東京豐洲 teamLab大型沉浸式展覽門票；以及能無限次搭乘大阪市內地鐵、有軌電車和巴士的大阪周遊券、連接關西機場到市區的大阪西日本特快HARUKA號等熱門交通票券，雙11當天都有買一送一，讓你暢玩日本也能省荷包。

除此之外，Klook也推出台灣、韓國、歐美等地多項商品限量買一送一優惠，包含韓國首爾活力四射的《WILD WILD: DREAM》猛男秀、韓國必訪的愛寶樂園門票等；或是美國胡佛水壩頂部徒步觀光之旅也有整點限量買一送一，親臨電影《變形金剛》拍攝場景外還能遊覽拉斯維加斯景點場景；而雙11當天下單典華豐FOOD海陸百匯龍蝦之夜，再送一張平日下午茶券。

除了各種買一送一等你來瘋搶外，11月10日至12日在Klook上使用LINE Pay結帳，單筆消費滿999元可享9%回饋，如果是Klook新用戶再加碼10%，等於最高可享19%回饋；雙11當天下單消費滿3,000元，Klook再送你300元旅遊金，更多雙11優惠好康活動，請參考Klook頁面：https://www.klook.com/zh-TW/tetris/promo/double11/

雙11當天下單典華豐FOOD海陸百匯龍蝦之夜，再送一張平日下午茶券。Klook提供
雙11當天下單典華豐FOOD海陸百匯龍蝦之夜，再送一張平日下午茶券。Klook提供
Klook雙11當天推出多個日本人氣旅遊商品買一送一，除了出國必備sim卡外，還有能飽覽東京全景的東京鐵塔瞭望台。Klook提供
Klook雙11當天推出多個日本人氣旅遊商品買一送一，除了出國必備sim卡外，還有能飽覽東京全景的東京鐵塔瞭望台。Klook提供

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