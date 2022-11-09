信義房屋提醒 不動產說明書誠實揭露屋況對賣方有好處

房市專家常提醒買房的購屋族，下斡旋、簽約前必看有「房屋身份證」之稱的不動產說明書，才能清楚掌握屋況，替自己的權益把關。但其實，對賣房的屋主來說，不動產說明書清楚揭露也大有「避免後續爭議、糾紛」的益處。

信義房屋蘆洲長榮店專員巫冠儀分享，今年初協助一位客戶，出售閒置的公寓4樓物件，由於久無人住、屋齡較高，屋內有幾處滲漏水。為了確認原因，巫冠儀和屋主到5樓住戶家中確認，發現也有相同情況，且造成鋼筋外露，應為外牆滲漏水所致。確認屋況後，緊接著要填寫委託書中的「標的物現況說明書」（將附在不動產說明書內），巫冠儀建議屋主，除了勾選出售物件內有滲漏水，「是否知悉社區其他戶有鋼筋外露」這一項也應確實填寫。

一開始，屋主有點猶豫，深怕影響價格，且樓上的屋況，一般買方難以知悉，「難道一定要揭露嗎？」但巫冠儀向屋主分析，說清楚講明白，才能找到最適合的買方，否則，明知樓上有相同情況卻未誠實揭露，後續恐發生爭議。最後，有組首購的客戶，清楚了解屋況之下，因考量物件的地點佳、價格合理，仍出價洽談，最後雙方順利成交，並入住至今。

巫冠儀認為，買賣房子要順利成交，無論屋主、買方，甚至於房仲業務員，都得花上不少心力與時間，如果因不動產說明書未清楚揭露屋況，甚至刻意隱瞞，導致後續得花更多時間處理糾紛，實在得不償失。

巫冠儀的做法不是個案。早在內政部首次公布不動產經紀業管理條例之前，信義房屋就引領業界，率先於民國78年推行「不動產說明書」，也就是接到屋主委託出售房屋時，要先進行產權調查並製作不動產說明書後，房仲經紀人員才能開始進行銷售工作。當時，信義企業集團創辦人周俊吉就指出，購買電器都有說明書，買賣房屋怎麼能沒有任何書面說明？唯有先調查清楚房子實際坪數、屋齡、附近重要公共設施等資訊，才能減少後續爭議、確保消費者權益。

直到現在，信義房屋不僅有專責部門製作不動產說明書，還納入E化製作流程如特殊屋況自動過濾、AI圖像辨識技術等。例如2019年領先業界推出「AI平面圖辨識偵錯智慧化方案」，透過AI圖像偵錯技術，先將累積超過40年的舊式平面圖餵入圖庫，之後AI技術就能自動針對平面圖進行文字定位，以及印刷體、手寫、蓋章等不同字體的比對偵錯，與謄本不符之處，再以人工偵查確認，即可確保消費者拿到的不動產說明書，減少了日後出現糾紛的可能性。

又如累積40多年成交經驗，且主動擴大調查彙整而成之強大資料庫，更結合政府的土壤液化潛勢區、地質敏感區、使用執照等系統資訊揭露。

而從信義房屋對真實賣方所進行的問卷調查也發現，當賣方被問到「售屋過程中，認為信義房屋的哪些服務是最有幫助？」在可複選3項的情況下，「產權調查比較完整」，共獲得81.3%賣方肯定。