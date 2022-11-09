單身經濟夯！一表看全台小宅交易熱區 台中西屯奪冠

雙11光棍節即將到來，近年不婚不生的人愈來愈多，單身經濟持續發燒，甚至風潮吹進房市，讓小宅產品廣受青睞。永慶房屋據實價登錄統計今年前九月小宅熱門交易行政區，由台中市西屯區以694件交易奪冠，其次是桃園市中壢區631件。

據內政部不動產資訊平台統計，今年第2季全國設有戶籍的單身戶長共140.3萬人，較5年前增加15.8萬人，占比也逐季提升。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台灣的單身族群日益增加，「單身經濟」新勢力抬頭，專為單身貴族量身訂做的商品也不斷推陳出新，房地產市場也不例外，讓小宅需求不減，加上購屋負擔相對較低，購買小宅不失為「進可攻，退可守」的標的。

據實價登錄資料統計今年1-9月小宅熱門交易行政區，由台中市西屯區以694件交易奪冠，總價382萬元，每坪單價為27.2萬元。

陳金萍說明，台中市政府近年來在西屯區的重大建設，帶來就業機會，加上台商回流等利多優勢，西屯區新市政中心坐擁集政治、商業中心，還有豪宅林立的豪宅區，東海、逢甲等大專院校，台中工業區、中科等產業聚落，吸引大量就學、就業與居住人口，交通便利加上小宅供給量充足，低總價、低自備款的特性，成為不少單身、首購族在台中購屋的首選，觀察交易主要集中於逢甲商圈周邊，熱門路段為西屯路二段、至善路、文華路、黎明路三段等。

其次是桃園市中壢區以631件，平均總價333萬元，每坪單價為22.1萬元。陳金萍表示，桃園市近年來建設題材多，城市發展快速，生活、商業機能大幅提升，吸引不少雙北地區南漂購屋，加上桃園工業區多，也是企業回台投資設廠重點區域，不僅提升就業機會，也帶動購屋需求。

第三名為新北市中和區，小宅交易件數577件，平均總價898萬元，單價為每坪48.4萬元，中和區是新北市較早開發的區域，生活機能完善加上交通便利，且小宅選擇性多，小宅交易集中於捷運中和站、景安站、南勢角站與景平站周邊。

若從前十大小宅熱門交易行政區中，新北市就以中和、板橋、三重、淡水、新莊搶占5席。

陳金萍指出，雖然小宅產品具備低總價優勢，吸引不少單身、首購族群目光，不過，要想在北市購入小宅仍所費不貲，門檻相對高，因此，多數民眾仍會選擇過一座橋往新北市尋屋，尤其大台北地區交通路網綿密，以「時間換取房價」已是目前雙北購屋民眾的共識。