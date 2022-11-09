哪裡小宅最好賣？台中這區居冠、新北五區入榜

單身經濟發燒，房市也吹小宅風，永慶房屋統計今年1-9月小宅熱門交易行政區，台中市西屯區以694件交易奪冠，其次是桃園市中壢區以631件交易居次，新北中和區第三。

以都會區來看，前十名行政區中， 新北市5區入榜，包括中和、板橋、三重、淡水、新莊，小宅最熱銷。

永慶房屋表示，依據內政部不動產資訊平台統計，今年第二季全國設有戶籍的單身戶長共140.3萬人，較5年前增加15.8萬人。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，現代人不婚、不生為數眾多，隨著人口結構消長變化，家庭戶量日趨減少，也帶動消費、房地產的型態改變，單身族群期望晉升為有殼一族，但在購屋負擔、住居空間等考量下，套房與小二房的小宅產品就會成為購屋首選。

根據實價登錄資料，今年1-9月小宅熱門交易行政區，由台中市西屯區奪冠，總價382萬元，單價為27.2萬元/坪。

陳金萍分析，西屯區有東海、逢甲等大專院校，台中工業區、中科等產業聚落，吸引大量就學、就業與居住人口，交通便利加上小宅供給量充足，成為不少單身、首購族在台中購屋的首選，觀察交易主要集中於逢甲商圈周邊、西屯路二段、文華路、黎明路三段等。

排名第二的桃園市中壢區，小宅平均總價333萬元，單價為每坪22.1萬元。

陳金萍表示，桃園市發展快速，生活、商業機能大幅提升，吸引不少雙北地區南漂購屋，加上桃園工業區多，也是企業回台投資設廠重點區域，不僅提升就業機會，也帶動購屋需求。

其中，中壢區受惠於機場捷運、高鐵、火車站等便利的交通優勢，深受購屋族群矚目，觀察交易主要集中於中壢火車站、中原大學與元智大學周邊。

第三名新北市中和區，小宅交易件數577件，平均總價898萬元，單價為每坪48.4萬元，中和區是新北市較早開發的區域，生活機能完善加上交通便利，且小宅選擇性多，小宅交易集中於捷運中和站、景安站、南勢角站與景平站周邊。

陳金萍指出，雖然小宅產品具備低總價優勢，吸引不少單身、首購族群目光，不過，要想在北市購入小宅仍所費不貲，門檻相對高，因此，多數民眾仍會選擇過一座橋往新北市尋屋。