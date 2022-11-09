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欣達環工再生水業務再下一城 橋頭再生水廠BTO案今簽約

經濟日報／ 記者朱曼寧／即時報導
高雄市政府進行「高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案」簽約儀式，圖左至右為高雄市長陳其邁、內政部政務次長花敬群、橋頭水務董事長周黎明。圖／欣陸投控提供
高雄市政府進行「高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案」簽約儀式，圖左至右為高雄市長陳其邁、內政部政務次長花敬群、橋頭水務董事長周黎明。圖／欣陸投控提供

欣陸投控（3703）旗下欣達環工今（9）日與高雄市政府進行「高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案」簽約儀式，欣陸投控表示，該案完成後預定每日可產出3萬噸再生水，減輕大高雄地區用水壓力及周遭水庫供水負荷，進而提升南台灣地區水資源調度之彈性。

另，欣達環工已成立橋頭水務公司為本案特許公司，執行本案未來的施工跟營運。

該案為北高雄區域首座再生水廠BTO計畫，預計於2025年年底完工，除將擴建既有之污水處理廠，提升每日處理量由2萬噸至5萬噸外，也將興建每日產水量達3萬噸之再生水廠及取輸配水系統。

此外，內政部、高雄市政府、台積公司三方已於今年5月簽訂「高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案」合作備忘錄，預計2026年起每日供應3萬噸再生水予台積電（2330）楠梓園區廠。此計畫的完成除將成為高雄市未來產業轉型及發展的堅實後盾外，也可減少產業與民生爭水之狀況。

欣陸投控表示，欣達環工目前已有兩座再生水廠正在營運中，鳳山及臨海兩座水資中心每日合計可產出7.8萬噸的再生水供高雄地區的工業使用。

污水處理部分則有三座污水處理廠正在營運，包含淡水水資中心、鳳山水資中心及臨海水資中心，加上代操作的「台南安平污水廠」，合計每日可處理污水量約38萬噸。

欣達環工為欣陸投控旗下環境工程及水資源處理事業，結算至2022年第三季之在手合約總值約361億元，相當於2021年合併營收的10.2倍。目前興建中的專案還包括「埔頂污水下水道系統BOT案」、「中壢污水下水道系統BOT案」及「安平再生水廠新建工程」，在上述專案進入營運期後，可望穩定挹注欣達環工營收。

橋頭再生水廠未來完工示意圖。圖／欣陸投控提供
橋頭再生水廠未來完工示意圖。圖／欣陸投控提供

台積電 營收 水資源

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